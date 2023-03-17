عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مميزات لا حصر لها.. خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تقدم الحكومة تسهيلات ودعم للمواطنين والفئات المستحقة خاصة ذوي الهمم حيث تقدم الدولة من خلال وزارة التضامن،  بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن العديد من المميزات منها الرعاية الصحية والتأهيلية، ومزايا عديدة أخري.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

 

هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم على الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة القيام بها والتي تتضمن مايلي

txt

كارت الخدمات المتكاملة.. تعرف على الفحوصات المطلوبة لكل إعاقة

txt

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة| اعرف المميزات

- يجب أن يقوم المواطن بتسجيل طلب عبر بوابة الوزارة.

- فى هذه الخطوة يتم ملئ استمارة البيانات الأساسية

- بعد القيام بعملية التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بك والذي يجب الاحتفاظ به

- يتم متابعة الطلب من خلال الاستعلام

-  وفى  حالة قبول الطلب، ستقوم بحجز موعد الكشف الطبي

- ثم بعدها تتجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد .

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن لذوي الهمم الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة الكتورنيا وذلك عبر موقع وزارة الصحة والسكان حيث يتم الحصول على موعد ومكان الكشف الطبي والتي تحدد عبر لجنة طبية متخصصة تقوم بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

كما يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم اضغط على أيقونة استعلام حيث يظهر  ما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن لفئات محددة الحصول علي  بطاقة الخدمات المتكاملة حددتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الاستفادة من المميزات التي يحصل عليها ذوي الهمم.

- جميع الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة

- الإعاقات المتوسطة باستثناء أمراض القلب

-  الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات إصابات وتشوهات العمود الفقري

- حالات الجزام حالات تيبس المفاصل المتوسط

- حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية، ولا يعتبر بتر إصبع أو اثنين في اليد الواحدة أو اليدين أو القدم من الإعاقات المتوسطة.

- إعاقات العين الواحدة إذا كانت قوة إبصار الثانية اقل من 6\18

- وتشمل أيضا الفئات المستحقة شلل الأطفال الشديد حالات الشلل الرباعي حالات الشلل النصفي الطولي أو السفلي

- فقد السمع التام و الإعاقات الذهنية الشديدة

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يحظي حامل كارت الخدمات المتكاملة على العديد من المميزات  التي تتضمن مايلي

- يحصل حامل كارت  الخدمات المتكاملة على الإعفاء من الضرائب.

-يمكن أيضا الجمع بين معاشين

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات.

txt

فرص عمل وإعفاءات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

txt

متى يتم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة؟ القانون يوضح

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

-الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- اشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية

كارت الخدمات المتكاملة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

تصل لـ 465 جنيها.. حوافز إضافية وزيادة بأجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

أخبار الرياضة.. الخطيب يرفض ضم نجم الزمالك.. 5 صفقات جديدة في الأهلي.. الزمالك ملزم بدفع 3 ملايين يورو

دعاء آخر جمعة من شعبان 2023.. اعرف أهم الأعمال والعبادات

موضوعات متعلقة

السجن 10 سنوات لـ مزوّر بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة فى بورسعيد

7 مميزات .. خطوات حجز الكشف الطبي من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة

ترشيحاتنا

عقوبات على المخالفين.. شروط ترخيص شركات الصرافة العاملة في النقد الأجنبي

الأم المثالية بالأقصر: فرحتي النهاردة كبيرة وبناتي عوض ربنا ليا.. فيديو وصور

خالد عبدالغفار يشيد بتقديم وزارة الطيران أعلى معايير الرعاية الصحية للمواطنين

المجلس الثقافي البريطاني يكرم الطلاب المتميزين في حفل توزيع جوائز بيرسون

الأمل موجود.. ما سيناريوهات تأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية؟

لثالث يوم.. أعمال شغب وهجوم عصابات في البرازيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ38.. فستان وضع دينا الشربيني في مأزق لهذا السبب

في يومه العالمي.. نصائح ضرورية لتحسين جودة النوم

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

بينها السعودية والجيزة.. أعظم 50 مكانا حول العالم

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ