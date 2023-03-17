مميزات لا حصر لها.. خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تقدم الحكومة تسهيلات ودعم للمواطنين والفئات المستحقة خاصة ذوي الهمم حيث تقدم الدولة من خلال وزارة التضامن، بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن العديد من المميزات منها الرعاية الصحية والتأهيلية، ومزايا عديدة أخري.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم على الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة القيام بها والتي تتضمن مايلي

- يجب أن يقوم المواطن بتسجيل طلب عبر بوابة الوزارة.

- فى هذه الخطوة يتم ملئ استمارة البيانات الأساسية

- بعد القيام بعملية التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بك والذي يجب الاحتفاظ به

- يتم متابعة الطلب من خلال الاستعلام

- وفى حالة قبول الطلب، ستقوم بحجز موعد الكشف الطبي

- ثم بعدها تتجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد .

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن لذوي الهمم الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة الكتورنيا وذلك عبر موقع وزارة الصحة والسكان حيث يتم الحصول على موعد ومكان الكشف الطبي والتي تحدد عبر لجنة طبية متخصصة تقوم بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

كما يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم اضغط على أيقونة استعلام حيث يظهر ما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن لفئات محددة الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة حددتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الاستفادة من المميزات التي يحصل عليها ذوي الهمم.

- جميع الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة

- الإعاقات المتوسطة باستثناء أمراض القلب

- الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات إصابات وتشوهات العمود الفقري

- حالات الجزام حالات تيبس المفاصل المتوسط

- حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية، ولا يعتبر بتر إصبع أو اثنين في اليد الواحدة أو اليدين أو القدم من الإعاقات المتوسطة.

- إعاقات العين الواحدة إذا كانت قوة إبصار الثانية اقل من 6\18

- وتشمل أيضا الفئات المستحقة شلل الأطفال الشديد حالات الشلل الرباعي حالات الشلل النصفي الطولي أو السفلي

- فقد السمع التام و الإعاقات الذهنية الشديدة

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يحظي حامل كارت الخدمات المتكاملة على العديد من المميزات التي تتضمن مايلي

- يحصل حامل كارت الخدمات المتكاملة على الإعفاء من الضرائب.

-يمكن أيضا الجمع بين معاشين

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

-الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- اشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية