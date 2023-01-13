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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فرص عمل وإعفاءات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

صدى البلد

بطاقة الخدمات المتكاملة التى تصدر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، لها العديد من المزايا يستفيد منها حاملي كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

يحصل حامل كارت بطاقة الخدمات المتكاملة على فرصة عمل ضمن نسبة الـ%5 والجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أو بين راتب ومعاش مستحق، والإعفاء مـن شـرط التوزيع الجغرافـي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية والالتحاق بالمدارس والجامعات الدامجة.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة؟

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبى المميكن لدى وزارة الصحة تسهيلا لإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى  فى بيان: “استمرارا لحرص وزارة التضامن الاجتماعي على التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعى على إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن لدى وزارة الصحة والسكان”.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ،ولكى تتمكن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تبدأ بالـ تسجيل حتى تتمكن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البوابة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

وبعد ملء بياناتك الشخصية حتى تتمكن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك - رجاء احتفظ به.

ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك، فالتسجيل أول خطوة لدراسة حالتك ولا بد أن تكمل باقي الخطوات.

كيفية الاستعلام عن طلب استخراج البطاقة 

استعلم عن الطلب لتحصل على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المستحقة للاشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

بناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة كارت

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