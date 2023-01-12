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رئيس التحرير
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تحقيقات

الأحد| صرف معاش تكافل وكرامة.. وتفاصيل الزيادة الاستثنائية لهذه الفئات

صدى البلد

تجرى وزارة التضامن الاجتماعى استعدادات مكثفة والترتيب للبدء فى صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر يناير 2023، المقرر لها الأحد المقبل بالزيادة الاستثنائية الأخيرة.

موعد صرف معاش يناير لتكافل و كرامة

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر يناير 2023 صباح الأحد المقبل من جميع منافذ الصرف وفروع بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى، عمليات الترتيب حتى تتمكن من سير عملية صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر  يناير 2023، وذلك لفئات الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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وينتظر المستحقون لـ معاش تكافل وكرامة  كل شهر موعد صرف معاش تكافل وكرامة، حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعى  الاستعدادات اللازمة من خلال فروع بنك ناصر ومكاتب البريد لانتظام عمليات صرف معاش  تكافل وكرامة عن شهر  يناير 2023 للمستحقين البالغ عددهم 5 ملايين أسرة باستخدام كارت “ميزة”، هذا بالإضافة إلى محاولة تخفيف التزاحم على منافذ الصرف وتوفير المبالغ المطلوبة بمنافذ الصرف بشكل منتظم.

استبدال البطاقات الزرقاء بكارت ميزة

من جانب آخر، جددت وزارة التضامن الاجتماعى رسالتها إلى المواطنين الذين لم ينتهوا من استبدال البطاقات الزرقاء القديمة بكارت “ميزة” الجديد سرعة استبدالها حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية لمعاش تكافل وكرامة،  كما أن تغيير البطاقة إلى كارت “ميزة” لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية لاستلام بطاقة ميزة، وتسليم البطاقة القديمة، وذلك تسهيلات على المواطنين لضمان صرف مستحقاتهم بسهولة.

صرف تكافل وكرامة منتصف كل شهر

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، تصرف معاش تكافل وكرامة لجميع المستحقين من فئات الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فى منتصف كل شهر، وذلك من خلال منافذ الصرف باستخدام كارت “ميزة” من مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعى.

ويدعم برنامج “تكافل وكرامة” أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، ويتم صرف لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي، ويتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

موانع صرف تكافل وكرامة

موانع صرف تكافل وكرامة تتمثل في أن استمرار صرف دعم تكافل وكرامة، مرتبط بشروط أبرزها، عدم زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، وإجراء 3 زيارات على الأقل  للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال أقل من 6 سنوات ووزنهم وإعطائهم مختلف التطعيمات.

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