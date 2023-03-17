تحذير.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة في الطقس خلال شهر رمضان

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد غدًا السبت.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، إن شهر رمضان سيأتي خلال فصل الربيع، والذي يشهد حالة من التقلبات الجوية، مابين ارتفاع وانخفاض، متابعة: الأجواء ستكون معتدلة خلال شهر مضان.



انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة



وأضافت: من المتوقع حدوث ارتفاعات في درجات الحرارة خلال شهر رمضان، متابعة: طقس الغد سيشهد انخفاصض في درجات الحرارة، لتسجل 20 درجة.



ونوهت بأن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الخميس القادم، مشيرة إلى أن بداية فصل الربيع 21 مارس الثلاثاء القادم.



وحذرت المواطنين، قائلة:"لازم ناخد بالنا ان الفترة دي فترة تقلبات جوية”، كما نصحت بأهمية الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة الليل ".