حتى الأحد.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من الطقس

امطار غزيرة..

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تحذيرا عاجلا لمواطنيها من الطقس حيث توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للغبار، على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.

كما طالب المركز، الجميع بضرورة أخذ الحيطة من تساقط البرد وجريان للسيول من يوم غد (الجمعة) إلى الأحد المقبل على معظم مناطق عسير، الباحة، نجران، جازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والقصيم.

كما تنبأ المركز هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلم/ ساعة مثيرة للغبار وتؤدي لتساقط البرد على المنطقة الشرقية والحدود الشمالية يومي السبت والأحد.