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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراتان مثيرتان.. أسطورة ريال مدريد يُعلق على مواجهة تشيلسي في أبطال أوروبا

صدى البلد

علق إيميليو بوتراغينيو، أسطورة فريق ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسية، على مواجهة فريقه لنظيره تشيلسي الإنجليزي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


وقال بوتراجينيو في تصريحات عبر الموقع الرسمي: " إنه منافس قوي، تنتظرنا مباراتان مثيرتان للجميع ونحن على دراية بالصعوبة، لدينا حماسة كبيرة لخوض اللقاء، إن التأهل لربع النهائي بعد إقصاء ليفربول مصدر ارتياح، سنستعد بشكل جيد للقاء وآمل ان نصل إلى نصف النهائي".


وأضاف: " إنه منافس يتمتع بموارد هائلة. في العام الماضي كانت المواجهة صعبة للغاية، أقصونا هم أيضاً في مواسم سابقة، نعلم انهما ستكونان مباراتين متكافئتين، سيرغبون في القيام بعملهم وسنقوم نحن بعملنا وآمل ان يرافقنا الحظ في المباراتين وأن يصل الجميع بحالةٍ جيدة، إذا وصلنا في حالة جيدة، فسندرك انه يمكننا التنافس ضد أي فريق".


واختتم: " سوف نرى ذلك، يجب أن نركز على مواجهة تشيلسي. نعلم الإمكانات التي يمتلكونها، إنهم أقوياء للغاية في جميع جوانب اللعب، لديهم لاعبون هائلون في كل مركز، يجب أن نركز على هاتين المباراتين، وهما في غاية الصعوبة".

مدريد تشيلسي بوتراجينيو دوري ابطال أوروبا ومدير العلاقات المؤسسية

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