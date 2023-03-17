خارج الديار من عامين .. آخر انتصار لـ الزمالك أمام الأندية الجزائرية

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجزائر ضمن منافسات دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا .

آخر انتصار لـ الزمالك فى الجزائر

جاء آخر انتصار لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك خارج الديار على الفرق الجزائرية فى يوم 3 أبريل عام 2021 بعدما عاد بفوز ثمين بهدفين مقابل لا شئ أمام نظيره فريق مولودية الجزائر وسجل يوسف اوباما الذى رحل إلى الدورى السعودي هدف ومحمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثاني.

فيريرا يواجه المجهول

البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب فريق الزمالك يسابق الزمن من اجل تجهيز الاوراق الرابحة من اجل تحقيق الفوز على شباب بلوزداد والعودة من الجزائر بانتصار ثمين وانتظار لقاء المريخ السوداني فى القاهرة لحسم بلوغ ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا.

فيريرا فى حال خسارة الزمالك أمام شباب بلوزداد يودع دوري ابطال إفريقيا ومن ثم يتم الإطاحة بالمدرب البرتغالي بعدما أضاع 5 بطولات محلية وقارية من عودته مجددا لتدريب القلعة البيضاء.