على مسئوليتي.. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

زف الإعلامي أحمد شوبير، بشرى سارة لجمهور نادي الزمالك، قبل مباراتهم المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”:"ميزة الزمالك أن مصيره بيده، لكن الأهلي مصيره بيد صن داونز والهلال".

وأردف:" حال فوز للزمالك على شباب بلوزداد، أقول مبروك تأهل الزمالك، وهو كلام أنا مسئول عليه".

وزاد:" هتقولوا الزمالك لديه ماتش آخر ضد المريخ، لكنني اقول لكن على مسئوليتي الشخصية، فوز الزمالك على شباب بلوزداد يعني تأهله، أما إذا تعادل أمامهم فستكون الأمور صعبة".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف شباب بلوزداد الوصيف برصيد 6 نقاط، والترجي المتصدر برصيد 9 نقاط.