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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدوري أبطال إفريقيا.. مارسيل كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والقطن

كولر
كولر

يلتقى في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره القطن الكاميروني فى مدينة جاروا ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

ويتطلع النادي الأهلي إلي العودة من مدينة جاروا الكاميروني بانتصار ثمين أمام نظيره القطن ينعش آماله فى حجز تذكرة بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

وخسر النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أمام نظيره صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما عصر السبت الماضي فى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا. 

 

وجعلت خسارة الأهلي أمام صن داونز يتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما أهداف صن داونز في المباراة رفعت رصيد الجنوب إفريقي إلى 10 نقاط، ليضمن صن داونز التأهل لربع النهائي.

 

وبنتيجة مباراة الأهلي وصن داونز باتت فرص الأهلي ضئيلة للتأهل لربع النهائي لكنها ممكنة.

خارج الديار.. رقم قياسي في انتظار النادي الأهلي أمام القطن

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كولر يجهز مفاجأة فى لقاء الأهلي والقطن

يجهز السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي مفاجأة امام القطن الكاميروني بالدفع بمحمود عبد المنعم كهربا من بداية اللقاء لقيادة هجوم المارد الأحمر بجانب بيرسي تاو.

يأتي ذلك نظرا لتميز كهربا فى قيادة الشق الهجومي لاسيما وأنه من المتوقع أن يتسلح القطن أمام الاهلي بعاملي الأرض والجمهور والقيام بالضغط على الخطوط الخلفية للمارد الأحمر.

كولر يرغب فى استغلال سرعات كهربا بجانب مهارة بيرسي تاو من أجل الارتداد السريع وتهديد مرمي القطن الكاميروني وتسجيل هدف مبكر لاراحة لاعبي الأهلي طوال مجريات اللقاء. 

 

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رقم قياسي فى انتظار الأهلي أمام القطن 

النادي الأهلي ينتظر تحقيق رقم قياسي أمام نظيره القطن الكاميروني يسعي المارد الأحمر إلي تحقيقه خارج الديار فى بطولات أفريقيا. 

النادي الأهلي يسعى إلي زيادة الانتصارات خارج ملعبه فى بطولات أفريقيا أمام القطن الكاميروني بعدما تجمد عند الفوز رقم 44 له على أرض منافسيه فى البطولات الافريقية.

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سيناريوهات صعود الأهلي بعد خسارة صن داونز

السيناريو الأول : الجولة الخامسة: فوز الهلال السوداني على صن داونز بالخرطوم، وفوز الأهلي على القطن، معناه خروج الأهلي حتى لو فاز على الهلال بالقاهرة بالجولة الأخيرة لكون الفريق الجنوب افريقي لديه مباراة بملعبه مع القطن الكاميروني. 

الترتيب: 

صن داونز 13

 الهلال 12

الأهلي 10

القطن الكاميروني بدون نقاط

السيناريو الثاني - الجولة الخامسة: تعادل الهلال مع صن داونز بالخرطوم، وفوز الأهلي على القطن، يعود الأمل في الصعود بشرط الفوز على الهلال الجولة الأخيرة بالقاهرة بفارق هدفين. 

الترتيب: 

صن داونز 14

 الأهلي 10

 الهلال 10.
القطن بدون رصيد

السيناريو الثالث - الجولة الخامسة: فوز صن داونز على الهلال بالخرطوم، وفوز الأهلي على القطن، يعود الأمل في الصعود بشرط الفوز على الهلال الجولة الأخيرة بالقاهرة بأي نتيجة.

الترتيب: 

صن داونز 16

 الأهلي 10

الهلال 9.

القطن بدون نقاط 

 

الأهلى القطن الكاميروني كولر صن داونز دوري ابطال افريقيا كهربا بيرسي تاو

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