عرف السعر الجديد لـ سوبارو XV الرياضية.. صور

شهدت الأيام القليلة الماضية بعض التغيرات للقائمة السعرية الخاصة بسيارات شركة سوبارو اليابانية المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام XV والتي تنتمي إلى فئة الـ SVU، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة قدرها 20 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سوبارو XV في مصر وابرز الموصفات الفنية.

سوبارو XV

ابعاد السيارة سوبارو XV

الطول الكلي 4485 مم.

العرض الكلي 1800 مم.

الارتفاع الكلي 1595 مم.

ارتفاع الخلوص الارضي 220 مم.

سعة التخزين الخلفية 380 لتر.

سعة خزان الوقود 63 لتر.

سوبارو XV

محرك السيارة سوبارو XV

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر:.

قوة اجمالية قدرها 114 حصانا.

عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

5 سرعات.

دفع امامي.

سوبارو XV

تسارع السيارة سوبارو XV واستهلاك الوقود

يمكن للسيارة سوبارو XV الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في فترة زمنية تستغرق 13.9 ثانية.

تصل السرعة القصوى للسيارة سوبارو XV إلى 175 كيلومتر في الساعة.

يقدر متوسط استهلاك السيارة سوبارو XV من الوقود نحو 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سوبارو XV

الاسعار الجديدة للسيارة سوبارو XV في مصر

الفئة الاولى FULL OPTION موديل 2022 بقيمة قدرها 789 الف جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM موديل 2022 بقيمة قدرها 869 الف جنيه.