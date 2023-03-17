من العصر الفرعوني المتأخر.. مصر تسترد 4 قطع أثرية من إيطاليا

صرح السفير بسام راضي سفير مصر فى روما أن السفارة نجحت بالتعاون مع السلطات الايطالية في استرداد أربع قطع أثرية نادرة من متحف تورينو للحضارة المصرية الذي يضم أكبر مجموعة للآثار المصرية خارج البلاد، حيث يعود تاريخ تلك القطع للعصر الفرعونى المتأخر، وهى عبارة عن لوحة فرعونية مزينة الرسومات الهيروغليفية، بينما تنتمي القطع الاخرى للعصر اليوناني الروماني عبارة عن إناء صغير من الفخار، وتمثال صغير الحجم لسيدة مصنوع من الفخار، وأخيراً قطعة معروفة باسم “عمود جد عنخ” ينتمى للدولة الفرعونية الحديثة،

وأعرب بسام راضي عن بالغ امتنانه وتقديره للتعاون الفورى الذي أبدته السلطات الإيطالية معه، وأنه يتطلع لمزيد من التعاون المشترك سعياً لاسترداد عدد من القطع الأثرية الاضافية المنتمية للحضارة المصرية القديمة.

واضاف بسام راضى ان ما قامت به السفارة ياتى فى إطار استراتجية مصر لاستعادة ارثها التاريخى الاثرى والفنى المهرب خارج البلاد، خاصة الذي ينتمى للحضارة المصرية القديمة بجميع عهودها المهربة بطرق غير شرعية، والتي تخضع لقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.

وحرص السفير بسام راضي علي الاشراف على عملية التغليف للقطع المستردة التى تمت داخل مقر السفارة بروما بواسطة خبيرة ايطالية متخصصة فى هذا المجال والتي نجحت السفارة في التواصل معها للقيام بهذه الإجراءات دون اى مقابل، كما أثني بسام راضي على موافقة وزارة الطيران المدني بشحن هذه القطع على خطوط شركة مصر للطيران لعودتها لأرض الوطن دون تحمل وزارة السياحة والآثار أية أعباء مالية، بما يمثل حلقة من المشاركة والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة الوطنية لخدمة مصالحها واسترداد ممتلكاتها التراثية واعادتها الى الوطن.

550c7f34-981b-405e-9fb8-1d17bd2afd86

32d90354-25a5-42cb-a6b7-5e9756f5bcfa

48ff8be3-fa26-429e-9c02-01ba1c475ecd

9c1eb418-0271-4a04-b4bc-8e6454bb4aff

056b714b-df2f-4456-9639-ff5761091fd1