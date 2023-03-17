عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من العصر الفرعوني المتأخر.. مصر تسترد 4 قطع أثرية من إيطاليا

صدى البلد

صرح السفير بسام راضي سفير مصر فى روما أن السفارة نجحت بالتعاون مع السلطات الايطالية في استرداد أربع قطع أثرية نادرة من متحف تورينو للحضارة المصرية الذي يضم أكبر مجموعة للآثار المصرية خارج البلاد، حيث يعود تاريخ تلك القطع للعصر الفرعونى المتأخر، وهى عبارة عن لوحة فرعونية مزينة الرسومات الهيروغليفية، بينما تنتمي القطع الاخرى للعصر اليوناني الروماني عبارة عن إناء صغير من الفخار، وتمثال صغير الحجم لسيدة مصنوع من الفخار، وأخيراً قطعة معروفة باسم “عمود جد عنخ” ينتمى للدولة الفرعونية الحديثة،

وأعرب بسام راضي عن بالغ امتنانه وتقديره للتعاون الفورى الذي أبدته السلطات الإيطالية معه، وأنه يتطلع لمزيد من التعاون المشترك سعياً لاسترداد عدد من القطع الأثرية الاضافية المنتمية للحضارة المصرية القديمة.

واضاف بسام راضى ان ما قامت به السفارة ياتى فى إطار استراتجية مصر لاستعادة ارثها التاريخى الاثرى والفنى المهرب خارج البلاد، خاصة الذي ينتمى للحضارة المصرية القديمة بجميع عهودها المهربة بطرق غير شرعية، والتي تخضع لقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.

وحرص السفير بسام راضي علي الاشراف على عملية التغليف للقطع المستردة التى تمت داخل مقر السفارة بروما بواسطة خبيرة ايطالية متخصصة فى هذا المجال والتي نجحت السفارة في التواصل معها للقيام بهذه الإجراءات دون اى مقابل، كما أثني بسام راضي على موافقة وزارة الطيران المدني بشحن هذه القطع على خطوط شركة مصر للطيران لعودتها لأرض الوطن دون تحمل وزارة السياحة والآثار أية أعباء مالية، بما يمثل حلقة من المشاركة والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة الوطنية لخدمة مصالحها واسترداد ممتلكاتها التراثية واعادتها الى الوطن.

550c7f34-981b-405e-9fb8-1d17bd2afd86
550c7f34-981b-405e-9fb8-1d17bd2afd86
32d90354-25a5-42cb-a6b7-5e9756f5bcfa
32d90354-25a5-42cb-a6b7-5e9756f5bcfa
48ff8be3-fa26-429e-9c02-01ba1c475ecd
48ff8be3-fa26-429e-9c02-01ba1c475ecd
9c1eb418-0271-4a04-b4bc-8e6454bb4aff
9c1eb418-0271-4a04-b4bc-8e6454bb4aff
056b714b-df2f-4456-9639-ff5761091fd1
056b714b-df2f-4456-9639-ff5761091fd1
e26bfc82-bdf0-49f9-9de5-fcae7ba57873
e26bfc82-bdf0-49f9-9de5-fcae7ba57873
السفير بسام راضي سفير مصر فى روما السفير بسام راضي سفير مصر في روما السفارة قطع أثرية الفرعونى فرعونية الهيروغليفية الرسومات الهيروغليفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

إيه التهريج دا.. تعليق مثير من إبراهيم فايق بعد تأخر الزمالك بهدفين

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

رسميا.. خالد البلشي نقيبا للصحفيين

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

رحيل فيريرا ضروري..نجم الزمالك يعلق على خسارة الأبيض أمام شباب بلوزداد

مجدي عبد الغني يكشف عن سبب تغيير الشناوي أمام القطن الكاميروني.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد خسارة بلوزداد.. الزمالك يودع إفريقيا وفيريرا يرحل وجهاز فني مصري بديلا

متهورين.. بايدن يتوعد بمحاسبة مديري البنوك المفلسة في أمريكا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

حسين الزياني يكشف تفاصيل إعلان نتيجة نقابة الصحفيين بشكل رسمي وموعدها

من العصر الفرعوني المتأخر.. مصر تسترد 4 قطع أثرية من إيطاليا

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

مرصع بكريستالات.. أحلام تجري تعديلا لإطلالتها بالحلقة الأخيرة من برنامج سعودي أيدول

القلق يؤثر على حياتك كلها.. اكتشف العلاج والأسباب

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ