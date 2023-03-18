تعليق ساخر من ميدفيديف على مذكرة اعتقال بوتين

رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، بشكل ساخر على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميدفيدف في تغريدة على تويتر "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين. لا حاجة لشرح أين يجب استخدام هذه الورقة" وأتبع تعليقه بصورة إيموجي "ورق تواليت".

يأتي تعليق ميدفيديف الساخر على قرار الجنائية، في وقت رحب الغرب بالقرار، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

معاقبة بوتين

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل ترحيب غربي واسع بالخطوة.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال بوتين للاشتباه بقيامه بترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية، كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق المفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بنفس التهم.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "عجلة العدالة تدور.. أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين".

بدوره، وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مذكرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها قرار مهم للعدالة الدولية.

وقال بوريل: "هذه الخطوة مجرد بداية لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا.. هذا قرار مهم للعدالة الدولية ولشعب أوكرانيا".

وجاء في تعليق للخارجية الفرنسية عبر حسابها على تويتر: "ينبغي ألا يفلت أحد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من العدالة بغض النظر عن مناصبهم".

ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.