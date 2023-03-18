"مئوية توت".. أول تعاون بين صندوق التنمية الثقافية وقناة سكاي نيوز عربية

بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، تستضيف سينما الهناجر العرض الخاص للفيلم الوثائقي "مئوية توت" إنتاج قناة سكاي نيوز عربية، وذلك فى السابعة مساء السبت 18 مارس.



تأتي هذه الاستضافة في إطار دور الصندوق فى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الكبرى لمد جسور التواصل وفتح آفاق المشاركة بينها وبين المبدعين والجمهور.



يتناول الفيلم قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون على يد البريطاني هيوارد كارتر عام 1922، كما يستعرض مسيرة الملك الشاب وسنوات حكمه التسع، ويجيب عن الأسئلة التي أثيرت عن سبب وفاته وعلاقته بالثورة الدينية التي شهدتها الأسرة الثامنة عشرة وعودة المعبود آمون، كما يكشف الفيلم لأول مره النقاب عن الكثير من الوقائع التى صاحبت اكتشاف المقبرة، وأسباب الخلاف بين مكتشف المقبرة هيوارد كارتر والحكومة المصرية على خلفية محاولاته الحصول على نصف المقتنيات التي احتوتها المقبرة، ويجيب عن التساؤلات بشأن حصول كارتر على عدد من المقتنيات الثمينة بالتعاون مع أسرة اللورد كارنارفون ممول عمليات البحث، كما يعرض للمرة الأولى الرسائل المتبادلة بين الزعيم المصري سعد زغلول وكارتر.



الفيلم من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية وإعداد وإخراج مدير مكتب القناة ومراسلها في القاهرة سمير عمر وتم تصويره داخل وادي الملوك في الأقصر وتل العمارنة في المنيا، شارك في الأداء الصوتي للشخصيات النجوم: كمال أبو رية ومحمود قابيل وسامح الصريطي.