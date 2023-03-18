أخبار الفن : تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك .. أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

تفاجأت الفنانة أنغام بصعود أبنائها عمر وعبد الرحمن على خشبة المسرح، أثناء حفلها بدولة السعودية، والذى حمل أسم ليلة صوت مصر.

وحرص أبناء انغام على تهنئتها بتكريمهما فى حفل صوت مصر، والذى أقيم فى دولة السعودية، حلملين معهم الورود.

يستعد الفنان رامز جلال لعرض أحدث برامجه “رامز نيفر إند” خلال شهر رمضان القادم، حيث يعد استكمالاً لسلسلة برامجه الناجحة، والتى تنتمي إلى نوعية برامج المقالب.

وعلم “صدى البلد” أن عددا من لاعبي ونجوم كرة القدم المصرية وقعوا ضحية لبرنامج رامز جلال الجديد “رامز نيفر إند”.

حرص عدد من الفنانين على مشاركة الفنانة أنغام حفل تكريمها الذى أقيم أمس بالمملكة العربية السعودية ، والذى حمل أسم “ ليلة صوت مصر ” .

وشارك أنغام الغناء فى تلك الاحتفالية عدد كبير من الفنانين هم الفنانة الاماراتية أحلام والفنان محمد حماقي والفنان تامر عاشور وويجز .

وحرصت الفنانة انغام عن الكشف عن علاقة الصداقة الممتدة بالفنان محمد حماقي ، حيث أكدت انهم أصدقاء طفولة ، وتابعت قائلة : كنا بنلعب مع بعض فى الشارع .

تواصل الفنانة روجينا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل ستهم، والذي من المقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم .

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ستهم علي عدد من القنوات ومنها مجموعة قنوات النهار الفضائية، بالإضافة إلى قناه المحور، كما سيعرض العمل علي كل من قناة روتانا دراما وlbc.

سخر الفنان احمد أدم فى برنامجه الكوميدي بني أدم شو ، والمذاع على قناة الحياة ، من تكرار خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب .

وقال أحمد أدم خلال البرنامج : كل شوية الاقي خبر طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب ، ويطلعوا ينفوا الخبر ، فبحس ان الزمن رجع بيا الوراء أو التليفون هنج ، ونفس الامر مع كلام شيحة انها فكت الحجاب ، انا من راي علشان نسمع أخبار جديدة شيرين تتحجب وحلا شيحة تتجوز حسام حبيب .

حرص الفنان ويجز على التواجد فى حفل الفنانة أنغام والذى حمل اسم ليلة صوت مصر ، وأقيم فى المملكة العربية السعودية .

وشارك ويجز انغام الغناء فى حفل ليلة صوت مصر ، والذى كان بمثابة تكريمها ، حيث قدما معاً أغنية كل ما تقرب لبعض ، ثم أغنية البخت .