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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

أنغام وويجز
أنغام وويجز

حرص الفنان ويجز على التواجد فى حفل الفنانة أنغام والذى حمل اسم ليلة صوت مصر ، وأقيم فى المملكة العربية السعودية . 

وشارك ويجز انغام الغناء فى حفل ليلة صوت مصر ، والذى كان بمثابة تكريمها ، حيث قدما معاً أغنية كل ما تقرب لبعض ، ثم أغنية البخت . 

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تفاصيل حفل ليلة صوت مصر :

وكانت قد أحيت المطربة انغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

أنغام 
أنغام وويجز 

وقالت أنغام عن أغنية تقدر على المشوار:"عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف النهاردة، هشوف هتفتكروه معايا ولا لأ.

وقدمت أنغام عددا من الأغاني الشهيرة لها منها “في الركن البعيد الهادي”، شنطة سفر وغيرها.

كما ظهر والدها محمد علي سليمان في الخلفية اثناء غنائها أغنية إلا أنا، وسك ترحيب كبير من الحاضرين.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان أكرم حسني، وشيكو، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والإعلامي عمرو أديب.

وكانت قد الفنانة أنغام لحفلها المنتظر في الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يأتي تحت اسم ليلة صوت مصر.

ونشرت أنغام برومو الحفل، وعلقت قائلة: " احتفالية ضخمة في #ليلة_صوت_مصر يوم الجمعة الساعة ٩ مساءً بتوقيت مصر الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات".

أنغام المملكة العربية السعودية السعودية المطربة انغام محمد علي سليمان أبناء أنغام

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