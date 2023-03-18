أحلام وحماقي وعاشور يشاركون بالغناء في ليلة تكريم أنغام بحفل الرياض

لمن قالت "كنا بنلعب سوا فى الشارع "؟

حرص عدد من الفنانين على مشاركة الفنانة أنغام حفل تكريمها الذى أقيم أمس بالمملكة العربية السعودية ، والذى حمل أسم “ ليلة صوت مصر ” .

وشارك أنغام الغناء فى تلك الاحتفالية عدد كبير من الفنانين هم الفنانة الاماراتية أحلام والفنان محمد حماقي والفنان تامر عاشور وويجز .

وحرصت الفنانة انغام عن الكشف عن علاقة الصداقة الممتدة بالفنان محمد حماقي ، حيث أكدت انهم أصدقاء طفولة ، وتابعت قائلة : كنا بنلعب مع بعض فى الشارع .

حفل أنغام

حفل أنغام

حفل أنغام

حفل أنغام

حفل أنغام

حفل أنغام

حفل أنغام

حفل أنغام

حفل أنغام

أبناء أنغام على المسرح :

تفاجأت الفنانة أنغام بصعود أبنائها عمر وعبد الرحمن على خشبة المسرح، أثناء حفلها بدولة السعودية، والذى حمل أسم ليلة صوت مصر.

وحرص أبناء انغام على تهنئتها بتكريمهما فى حفل صوت مصر، والذى أقيم فى دولة السعودية، حلملين معهم الورود.

تفاصيل حفل ليلة صوت مصر :

وكانت قد أحيت المطربة انغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

وقالت أنغام عن أغنية تقدر على المشوار:"عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف النهاردة، هشوف هتفتكروه معايا ولا لأ.

وقدمت أنغام عددا من الأغاني الشهيرة لها منها “في الركن البعيد الهادي”، شنطة سفر وغيرها.

كما ظهر والدها محمد علي سليمان في الخلفية اثناء غنائها أغنية إلا أنا، وسك ترحيب كبير من الحاضرين.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان أكرم حسني، وشيكو، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والإعلامي عمرو أديب.

وكانت قد الفنانة أنغام لحفلها المنتظر في الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يأتي تحت اسم ليلة صوت مصر.

ونشرت أنغام برومو الحفل، وعلقت قائلة: " احتفالية ضخمة في #ليلة_صوت_مصر يوم الجمعة الساعة ٩ مساءً بتوقيت مصر الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات".