من بطولة روجينا.. تعرف على القنوات العارضة لمسلسل ستهم

تواصل الفنانة روجينا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل ستهم، والذي من المقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم .

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ستهم علي عدد من القنوات ومنها مجموعة قنوات النهار الفضائية، بالإضافة إلى قناه المحور، كما سيعرض العمل علي كل من قناة روتانا دراما وlbc.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل