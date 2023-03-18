عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من بطولة روجينا.. تعرف على القنوات العارضة لمسلسل ستهم

مسلسل ستهم
مسلسل ستهم

تواصل الفنانة روجينا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل ستهم، والذي من المقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم . 

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ستهم علي عدد من القنوات ومنها مجموعة قنوات النهار الفضائية، بالإضافة إلى قناه المحور، كما سيعرض العمل علي كل من قناة روتانا دراما وlbc. 

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

رمضان كريم 2.. تفاصيل الجزء الثاني ومواعيد وقنوات عرضه| الموت يغيب فنانين واعتذار 5 أخرين

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضيين.. وحقيقة ظهور شيرين

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

مقلبين مش واحد.. ننفرد بفكرة برنامج رامز جلال الجديد I خاص

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل

ستهم دراما رمضان سلوي عثمان ياسين التهامي المخرج رؤوف عبد العزيز دراما رمضان 2022 مسلسل ستهم أبطال مسلسل ستهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

رسمياَ.. فوز يونس وعبدالرحيم وخليفة فوق السن وكامل ويحيي والجارحي تحت السن في انتخابات الصحفيين

بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين.. ماذا قال بايدن؟

بركات يوجه تحذيرا شديد اللهجة للزمالك

دعاء ليلة 26 من شعبان.. بـ19 كلمة يغفر الله لك كل فريضة تركتها عمدا

طريقة عمل الهوهوز في البيت بأبسط الخطوات

حتى تحافظ على المواقيت .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

محتاجين للراحة.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر فهل أنت منهم؟

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ