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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين تتحجب وحلا شيحة تتجوز حسام حبيب.. سر سخرية أحمد أدم من هذا الثلاثي

أحمد أدم
أحمد أدم

سخر الفنان احمد أدم فى برنامجه الكوميدي بني أدم شو ، والمذاع على قناة الحياة ، من تكرار خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب . 

وقال أحمد أدم خلال البرنامج : كل شوية الاقي خبر طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب ، ويطلعوا ينفوا الخبر ، فبحس ان الزمن رجع بيا الوراء أو التليفون هنج ، ونفس الامر مع كلام شيحة انها فكت الحجاب ، انا من راي علشان نسمع أخبار جديدة شيرين تتحجب وحلا شيحة تتجوز حسام حبيب . 

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أحمد أدم طالع مطلع :

طرح فى الاسابيع  الماضية أحدث أفلام الفنان أحمد آدم عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد مرور عامين على طرحه في دور العرض السينمائي. 

الفيلم تم طرحه فى المنصات باسم طالع مطلع، بعدما طرح فى دور العرض المصرية وعلى الأفيشات الخاصة به باسم “صابر وراضي”. 

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حيث رجل أعمال قعيد عن الحركة يُدعى راضي، يقرر توظيف أحد الأشخاص لرعايته فيتقدم للوظيفة صابر، فتقع لهما العديد من المفارقات الكوميدية.

أحمد ادم مع غادة عبد الرازق :

وانتهي أحمد آدم من تصوير دوره ضمن أحداث فيلمه مع الفنانة غادة عبد الرازق والذى يحمل اسم جوازة بالعافية؛ حيث تجسد غادة عبد الرازق ضمن أحداث العمل شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

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