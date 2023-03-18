800 ألف شاب كوري يتقدمون بطلبات للتطوع في الجيش للقتال ضد أمريكا

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن مئات الآلاف من الشباب والعمال في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها أو لإعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون" أن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.



يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخها الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17" ردا على تدريبات عسكرية جارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان قبل ساعات من توجه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل التصدي لكوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وبدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، الاثنين الماضي، تدريبات مشتركة تستمر 11 يوما، والتي أطلق عليها اسم "درع الحرية 23"، والتي تجرى على نطاق لم يتكرر منذ 2017 لمواجهة "التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية".

واتهم زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بزيادة التوتر بهذه التدريبات العسكرية.