الرعاية الصحية بجنوب سيناء: 80 % من المواطنين تحت مظتنا

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ، إن ذكري تحرير طابا هى ذكرى طيبة كل مصري يفتخر بها، لانها أحد البقاع الهامة جدا للدولة المصرية، وأن الدولة لها خطة فى التنمية الشاملة والتفتت لجميع القطاعات منها قطاع الصحة حازت على الاهتمام من قبل المبادرات الرئاسية التى انطلقت فى كل مصر وخاصة شبه جزيرة سيناء.

وأكد "السبكي" خلال لقائه ببرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى ، أن جنوب سيناء أحد المحافظات المحظوظة من المحافظات المدرجة من المرحلة الأولى تطبيق منظومة تطبيق " التأمين الصحى الشامل"، مما رفع من كفاءة البنية التحتية لعدد من المستشفيات فى جنوب سيناء، حيث تم رفع كفاءة 9 مستشفيات، مضيفا إلى التطوير الشامل لمستشفي شرم الشيخ ومستشفى طابا.

الرعاية الصحية بجنوب سيناء

وأضاف رئيس الرعاية الصحية، أنه تم تغطية 80%من الرعاية الصحية للمواطنين بجنوب سيناء، منوها إلى وجود 24 رعاية صحية على النطاق الغرفة بالكامل الموجودة بمنطقة جنوب سيناء، والخدمات التى تم تقديمها الى أهالى سيناء تعدت حوالي المليون خدمة صحية تم تقديمها لكافة المسجلين على هذه المنظومة.

وأشار "أحمد السبكى" الى وجود خدمات نظام " طب الأسرة" مما أدى الى الانعكاس الجيد جدا على اهالى سيناء، وأيضا تم إجراء عمليات لأول مرة في محافظة جنوب سيناء، وذلك بمعدات طبية تم استحداثها داخل المستشفيات الحالية الموجود فى مستشفى رأس سدرالدولى ومستشفي شرم الشيخ.