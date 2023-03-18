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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطري بالغربية تدشن 3 قوافل بيطرية بقرى بهبيت الحجارة مركز سمنود

تحصينات مواشي بالغربية
تحصينات مواشي بالغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، 3 قوافل بيطرية مجانية بقرى بهبيت الحجارة مركز سمنود، وقريتى صناديد وميت السودان بمركز طنطا، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  772 حيوان، و5895 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

محافظ الغربية وزير الزراعة الدكتور طارق رحمي الطب البيطري القوافل البيطرية الأكثر احتياجا طارق رحمي الخدمات البيطرية مديرية الطب البيطري

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