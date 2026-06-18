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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إجلاء نحو 38 ألف شخص في مقاطعة قوانغدونغ الصينية بسبب الأمطار الغزيرة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أجلت السلطات في مقاطعة قوانغدونج، جنوبي الصين، نحو 38 ألف شخص من المناطق عالية الخطورة، في ظل استمرار موجة من الأمطار الغزيرة التي تضرب أجزاء واسعة من المقاطعة منذ عدة أيام.

وأفادت مديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة بأنه تم نقل وإعادة توطين 37 ألفا و601 شخص كإجراء احترازي للحد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت السلطات قد فعلت - منذ الأسبوع الماضي - الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات والمستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، فيما أعلنت عدة مدن، من بينها شنتشن وتشوهاي، تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما عدلت شبكة السكك الحديدية جداول تشغيل عدد من القطارات حفاظاً على السلامة العامة. وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي إطار الاستعدادات لمواجهة تداعيات الطقس، دفعت أجهزة الإطفاء والإنقاذ منذ 12 يونيو الجاري بـ247 من عناصرها و53 شاحنة إطفاء و37 قارب إنقاذ إلى المدن الرئيسية بالمقاطعة، مع إبقائها في حالة جاهزية كاملة للتدخل السريع عند الحاجة.

كما كثفت الجهات المعنية عمليات المراقبة والتفتيش، حيث نفذت مديرية الموارد المائية أكثر من 41 ألف جولة تفقدية للسدود والخزانات، بينما نشرت مديرية الاتصالات أكثر من 7200 فني صيانة للطوارئ ونحو ثلاثة آلاف مركبة دعم وآلاف وحدات توليد الطاقة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال فترة الأمطار.

واتخذت الحكومات المحلية إجراءات وقائية إضافية تتناسب مع طبيعة المخاطر في كل منطقة، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من آثار الأحوال الجوية السيئة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في المقاطعة استمرار هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على المناطق الجنوبية من قوانغدونغ حتى اليوم الخميس، على أن تبدأ حدة الأمطار في التراجع تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة وتستمر بالانحسار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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