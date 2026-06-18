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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تستدعي سفيرها لدى بريطانيا بعد ‌شهر واحد فقط من توليه منصبه

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
محمود نوفل

استدعت كوريا الشمالية  سفيرها لدى بريطانيا بعد ‌شهر واحد فقط من توليه منصبه، حيث خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية ردا على فرض ​بريطانيا عقوبات على معسكر للأطفال.

وفي بيان لها؛ ذكرت ​سفارة بيونجيانج في لندن أنها سحبت السفير مون ​ميونج سين وخفضت العلاقات إلى مستوى القائم ​بالأعمال حتى ترفع بريطانيا العقوبات المفروضة على معسكر سونجدوون الدولي للأطفال.

ويُشار إلى أن لندن صنفت المعسكر في ​مايو على أنه جزء ​من برامج الشباب التي يديرها الكرملين والكيانات المتورطة ‌في ⁠ترحيل وتلقين الأطفال الأوكرانيين عقيدة بعينها.

وقالت ​وزارة ​الخارجية في ⁠بيونجيانج، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية،​ إن العقوبات المفروضة على ​المعسكر ⁠عمل عدائي ستدفع لندن ثمنه.
 

وعينت بريطانيا سفيرا جديدا لكوريا الشمالية، ⁠رغم ​أن سفارتها في بيونجيانج ​لا تزال مغلقة منذ بدء جائحة كوفيد-19.

كوريا الشمالية المملكة المتحدة سفارة كوريا الشمالية في لندن جائحة كوفيد 19 معسكر سونجدوون الدولي للأطفال

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