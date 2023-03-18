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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يلتقي وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بأكاديمية تدريب الأئمة

صدى البلد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب اليوم السبت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والنائبة رشا فايز كليب، والنائب عماد خليل، وعبير العريان، و ريهام الشبراوي، و داليا فكري، و رغدة محمود، وإيمان محمد، و إيمان كامل، ومحمد شلبي، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير للشئون الإدارية.


وفي كلمته رحب وزير الأوقاف بنواب تنسيقية الأحزاب مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعمل على تدريب وتثقيف الأئمة والواعظات والإعلاميين باتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي وغيرهم، للتأكيد على دور مصر الريادي لنشر الفكر الوسطي المستنير بالداخل والخارج، كما شرح لهم خطة الوزارة في استقبال شهر رمضان المبارك، ودورها في التثقيف بأهمية بناء الأسرة، وجهودها في مجال العمل على تماسك الأسرة المصرية، حيث أكد وزير الأوقاف أن الأوقاف معنية بشئون الأسرة، وندرك أن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه، وناقش معهم وجوه التعاون في العمل على بناء أسرة قوية متماسكة. 


وعقب اللقاء نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة تفقدية لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  ورافق الوفد خلال الجولة الدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير للشئون الإدارية.


وقد قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب بجولة تفقدية لمبنى الأكاديمية، ومركز اللغات، ومركز الحاسب الآلي، وقاعات التدريب، مشيدين بالتطور الملحوظ والدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وأكاديمية الأوقاف الدولية في مجال التدريب والتثقيف داخل مصر وخارجها، وطفرة على مستوى تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وتستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في مركز الحاسب الآلي بالأكاديمية.

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