شقيقة محمد صلاح توجه رسالة غامضة لمتابعيها.. شاهد ماذا قالت

وجهت رباب شقيقة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت رباب صلاح قائلة: ‎"الشخص النرجسي بيعصبك كتير حتى تفقدى أعصابك وتجني ويستعمل جنونك ضدك ويطلع هو الضحية".

وعلي جانب آخر، أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن جماهير ريال مدريد الإسباني بدأت تتحدث بشكل إيجابي عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ويتمنون ضم النجم المصري إلى صفوف المرينجي.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "محمد صلاح لديه علاقات جيدة مع معظم نجوم ريال مدريد، وصلاح لن يرحل عن ليفربول ولا حديث مطللقا حول رحيله من الريدز في الفترة الحالية".