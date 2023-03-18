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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الجيزة التجارية : الانتهاء من تنفيذ منظومة الدفع الإلكترونى قريبًا

الغرفة التجارية بالحيزة
الغرفة التجارية بالحيزة

عقد مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا اليوم برئاسة النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام  بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة  للموافقة على دفع حصة الغرفة فى نفقات معرض اهلا رمضان 2023 الرئيسي بمدينة نصر والبالغ قيمتها 10806000 جنيه  طبقا لقرار مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف رقم 4/2 بتاريخ 26/12/2022

حضر الاجتماع عبد الله غراب النائب الاولى لرئيس الغرفة و احمد الخولى السكرتير العام  والاعضاء صابر سرور وسلوى لطفى ومحمد هداية واحمد عتابى   واسامة الرفاعى  ومحمد زين وعصام سعيد 

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واشار ناصر الى ان غرفة الجيزة بالاضافة الى مساهمتها فى نفقات المعرض الرئيسى اقامت 6 معارض اخرى لخدمة ابناء  ومواطنى الجيزة  وجارى انشاء المزيد من المعارض فى الصف وابو النمرس ومنشأة القناطر.


وقدم ناصر خلال الاجتماع الشكر لوزير التموين لدعم المعارض الرمضانية بالجيزة من خلال مشاركة شركات وزارة التموين بالمعارض وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة 
واوضح عبد الله غراب النائب الأول لرئيس الغرفة ان مساهمة الغرفة فى انشاء المعرض الرئيسى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر يتماشى مع الجهود التى يبذلها الاتحاد العام والغرف التجارية فى المساهمة فى التخفيف عن المواطنيين من خلال انشاء المعارض الرمضانية والتى تخطت 430 معرض بكل أنحاء الجمهورية.


واضاف محمد هداية الحداد  عضو مجلس الإدارة  ان هناك العديد من المحلات والتجار الذين شاركوا فى التخفيضات للسلع الغذائية من خلال التنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية وعند مناقشة بند الدفع الاليكترونى طالب رئيس الغرفة بسرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ الدفع الاليكتروني بالغرفة تنفيذا لخطة الدولة فى الاعتماد على رقمنة المعاملات المالية فى كافة التعاملات مع الجها.


واكد كل من  أسامة الرفاعى  واحمد عتابى ومحمد زين اعضاء مجلس الإدارة على ان تطبيق منظومة الدفع الاليكتروني سيعمل على القضاء على الفساد نظرا لتقليل الاعتماد على العنصر البشرى فى التعاملات المالية.


وفى نهاية الاجتماع تم تكليف سلوى لطفى عضو مجلس الإدارة بسرعة الانتهاء من الملف الخاص بالتأمين الصحى على الاعضاء وأسرهم خدمة لاعضاء الجمعية العمومية ومنتسبى الغرفة.

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