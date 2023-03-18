فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تصريحات فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري في البداية تحدث روى فيتوريا، عن اللاعب محمود كهربا، لاعب الأهلى، وقال إنه قدم مستوى جيد مع فريقه فى الفترة الأخيرة، وانه يستحق الانضمام للمنتخب للحصول على فرصة.

وقال ان كهربا أبهره بأدائه المميز داخل منطقة الجزاء وتحركاته المميزة .

وكان اختار روى فيتوريا، 24 لاعبا لمعسكر شهر مارس، والي هيكون فيه مبارتين أمام مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وتحدث فيتوريا عن أهمية مواجهتى مالاوى المقبلتين فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2024 وقال أن المنتخب هيدخل لقائي مالاوي رافعا شعار لا بديل عن الفوز وده للسير بخطى ثابته للتأهل للامم الإفريقية .



وقال أن مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في غاية الأهمية بالنسبة للجميع.

اما عن ظروف مواجهة مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات بعد مواجهة المنتخب في الجولة الثالثة بالقاهرة فقال فيتوريا: ان مواجهة مالاوي تكون الساعة ٣ العصر قبل الإفطار، لكن يتم العمل على تجهيز المنتخب لمواجهة جميع العقبات، كدرجة الحرارة المرتفعة وهطول الأمطار".

https://www.youtube.com/watch?v=AqsbIKVyxZw

واكد على متابعته للمنتخب الأوليمبي، و أن قائمة المنتخب المصري سيكون فيها تواجد لـ 10 لاعبين أعمارهم بين 22 و25 عاما بالاضافة لتواجد برنامج خاص للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 22 عامًا.