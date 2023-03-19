حبس شخص لحيازته مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال أمن القاهرة في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالإتجار غير المشروع فى الألعاب النارية مُتخذاً من مخزن خاص به كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية

تم استهدافه وضبطه ، عثر بحوزته على 40 كرتونة ألعاب نارية تحتوى على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.