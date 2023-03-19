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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام اللقاء الرياضي الأول للطلاب بمراكز الشباب وجامعة العريش في سيناء

ختام فاعليات اللقاء
ختام فاعليات اللقاء الرياضي بقرية البرث برفح

اختتمت فعاليات اللقاء الرياضي ، اليوم  ، بقرية البرث برفح، محافظة شمال سيناء،  بمشاركة 700 طالب وطالبة الأول للنشء الأعضاء بمراكز الشباب وطلاب كلية التربية الرياضية، جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، والذي تُنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، والإتحاد المصري للرياضة المدرسية، تحت شعار "شخصية طالب رياضي" للعام الدراسي 2023/2022م، ، علي ملاعب الجامعة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن المشروع يهدف إلى تعريف طلاب المدارس ببعض المهارات التي يكتسبها الطلاب بكلية التربية الرياضية، وتعلم العديد من المهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية، وتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة إلي المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ختام  فعاليات المبادرة  بقرية البرث التابعة لمركز رفح، بهدف إعطاء رسالة قوية للعالم أجمع على الاستقرار والأمن والأمان الذ تتمتع به سيناء.

 

٦٠٠ طالب وطالبة:

 

وبحسب ما أعلنه "وزارة الشباب والرياضة" أن اللقاء يُشارك فيه نحو 600 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس الإعدادية على مستوي المحافظة، ، بالإضافة إلي 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة العريش، وأضافت الوزارة في بيانها أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تقوم بدعم كبير لقطاعي الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء على وجه العموم، وذلك من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تقوم بتنفيذها الوزارة في محافظة شمال سيناء.

وأضاف الدكتور محمود الترباني، عميد كلية التربية الرياضية بالعريش، أنه تم من خلال فاعليات اللقاء بتعلم التلاميذ عدد من المهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية مثل (كرة قدم - كرة يد - كرة طائرة - تنس طاولة - ألعاب ترويحية) من خلال طلاب كلية التربية الرياضية، في محاوله لبناء شخصية التلاميذ والمساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا.

حضر اللقاء ، الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسقي الأنشطة الطلابية بالجامعة، مسئولي الادارة العامة للنشاط الطلابي، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، مسئولي مديرية الشباب والرياضة، مشرفي مدارس التربية والتعليم المشاركة.

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