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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة .. تغير المناخ يكشف عن حالة الطقس غدا

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن أهم ملامح الطقس خلال هذا الأسبوع، من يوم السبت 18 / 3  وحتى الجمعة 24 / 3 ، حيث إنه متوقع انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل على الرغم من دفء الأجواء بالنهار، أما الرياح لا تزال نشطة مع توقعات بهبات قوية ومتقطعة.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أن هذا الأسبوع يعد امتداد أيام الحسومات ، مع طقس شتوي ربيعي دافئ نهاراً بارد ليلاً ونشاط متقطع في الرياح  ومناوشات من الامطار او الأسبوع .

 

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كما أنه يسود جو مشمس مع تحسن نسبي في الأجواء مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة في مناطق الدلتا، مع  استمرار  هبات الرياح الجمعة ثم تبدأ في النشاط في صورة هبات مؤقتة ما بعد منتصف النهار .

الأمطار

وتوقع "رئيس مركز معلومات تغير المناخ" حدوث مناوشات من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة  في بعض مناطق شمال ووسط الدلتا والساحل الشمالي غدا الأحد .

تكاثر السحب المنخفضة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن الطقس لمدة ثلاث ايام سيشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و 21 درجة مئوية نهارا لأننا نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط؛ بالإضافة إلى وجود منخفض جوي متعمق في درجات الجو العليا والذي يساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء كبير من اشعة الشمس خلال فترات النهار.

سقوط أمطار

كما توقعت سقوط  امطار بين خفيفة ومتوسطة على المناطق الساحليه والمطلة على البحر المتوسط وبالفعل حدث سقوط امطار اليوم على بعض المناطق وهذه الاجواء متوقع استمرارها حتى يوم الإثنين القادم .

ونوهت أنه بداية من يوم الثلاثاء سيبدأ فصل الربيع وسترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف وستكون درجات الحرارة يوم الخميس اول ايام رمضان حوالي 24 درجه مئوية وسيكون هناك أتربة ورمال مثارة مما يؤدي الى انخفاض الرؤيه الافقي؛  منوهة الى ان الاشخاص الذين يعانون من حساسيه الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ضرورة ارتدائهم الماسكات عند الخروج مع عدم تخفيف الملابس خاصة ساعات الليل ؛ ناصحة بعدم تبديل الملابس الصيفيه بالشتويه الا بعد نهاية شهر رمضان.

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