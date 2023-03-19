فرج عامر عن انضمام دومانيك مورسين لـ سلة سموحة: لن يكلفنا جنيها واحدا

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “فيسبوك”.

وكتب فرج:"اللاعب الأميركي المحترف دومانيك مورسين الذي سوف ينضم لفريق سموحة لكرة السلة لن يكلف خزينة النادي جنيها واحداً، لأن من تحمل تكلفته بالكامل لاعبي الفريق الأول لكرة السلة والجهاز الفني للفريق".

وعلي صعيد آخر، تعادل نادي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



بهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتزيل القطن ترتيب المجموعة بلا نقاط.