نجل محمد ثروت لوالده: أتمني لما أخلف أكون أب زيك

شارك نجل الفنان محمد ثروت صورة جديدة له رفقة والده بعد تعرضه لمرض نادر، من داخل أحد المستشفيات عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وعلق نجل محمد ثروت، على الصورة قائلاً: "الصورة دي قبل ما اتنقل لمستشفى أخرى في ألمانيا ويتمنع عني الزيارات، خدتها عشان اقولك انا تعبتك جامد واتمني ف يوم ما اخلف ان شاء الله اكون اب زيك او حتي شبهك في اي حاجة بتعملها من قلبك مع الي حواليك…".



وأضاف: "فعلاً العمر ما زادك الا عظمة" بحبك وربنا يخليك ليا علي التعب الي تعبته معايا ويديك الصحة ونفضل في ظهر بعض كتف ف كتف، وكلها فترة ان شاء الله واجي اقف جنبك يا استاذ".

نشر أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت صورة لحبيبته من المستشفى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب: "أفضل قضاء أوقات سيئة معك على الأوقات الجيدة مع شخص آخر. أفضل أن أكون بجانبك في عاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول.