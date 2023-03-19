أحمد كشري: الأهلي قادر على الفوز أمام الهلال بدوري أبطال إفريقيا

أشاد أحمد كشري، لاعب النادي الأهلي السابق بالفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر على القطن الكاميروني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين أمس .

وقال أحمد كشري في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": "فوز الأهلي على القطن الكاميروني برباعية، أعاد الثقة للاعبي المارد الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني، والتي لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر".

وأضاف أحمد كشري: "الأهلي قادر على الفوز أمام الهلال السوداني وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، كما أن المواجهة القادمة ستكون ثأرية للاعبي القلعة الحمراء ، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بأم درمان بهدف نظيف".