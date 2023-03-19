بداية كورونا من المختبر أم الحياة البرية؟.. دراسة جديدة تحل اللغز

اجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم في جائحة أثرت بالسلب على معظم قطاعات الحياة اليومية، بينما لا يزال السؤال قائما هل منشأ الفيروس من البرية أم من داخل مختبر؟

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن بيانات جديدة تربط فيروس كورونا بحيوان الراكون في إحدى أسواق اللحوم والأسماك الطازجة في مدينة ووهان، تقدم «دليلاً متزايداً مهماً» يدعم فرضية أن الفيروس نشأ في الحياة البرية.



ووجد تحليل جديد لعينات، في سوق «هوانان»، بوسط مدينة «ووهان»، حيث ظهرت الكثير من الحالات المبكرة لـ كوفيد، دليلاً جينياً للفيروس بكميات ضخمة من الحمض النووي للراكون.



وقال دومينيك دواير، طبيب الفيروسات والأمراض المعدية، إن هذا مؤشر قوي على أن الثدييات، التي تردد أنها كانت تباع حية في سوق الغذاء، والمعروفة بأنها عرضة للإصابة بفيروسات «كورونا»، كانت مصابة



كما أشار خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن حدوث تسرب للفيروس من معمل «أمر غير مرجح بصورة كبيرة»، بعدما أجروا تحقيقات في مدينة «ووهان» بوسط الصين.