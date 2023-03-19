أحلام عن الفنانة أنغام: هي صوت مصر العظيمة

شاركت الفنانة أحلام صورة لها رفقة الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أحلام رفقة أنغام من علي المسرح أثناء حفلها بالرياض.

وقالت أحلام عن الفنانة أنغام:"هي صوت الفرح والحب والسلام والجمال هي صوت الصدق صوت الاحساس هي صوت مصر العظيمه هي ليله اختي #انغام تشرفت اني غنيت معاها وسُعدت بهذه المشاركه اتمنى لها الفرح والصحه والسعاده والنجاح وحب جمهورها كان عميق وكبير واصيل ك أنغام الف مبروك النجاح يا عظيمه #انغام #صوت_مصر والشكر الكبير للمايستروا الكبير #هاني_فرحات وكل الفرقة الموسيقية #مصر #احلام #احلام_الشامسي #فن #طرب".

أحيت المطربة أنغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

وأشاد الإعلامى عمرو إديب، بالمطربة أنغام خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر” قائلا:" انغام صوت مصر لانها مُشرّفة جدا وموهوبة جدُا 30 سنة من الغناء المستمر والاجتهاد".