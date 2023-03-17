عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة لوالدها وأغنية بعد 28 عاما.. تفاصيل حفل أنغام ليلة صوت مصر

انغام
انغام

أحيت المطربة انغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

وقالت أنغام عن أغنية تقدر على المشوار:"عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف النهاردة، هشوف هتفتكروه معايا ولا لأ.

وقدمت أنغام عددا من الأغاني الشهيرة لها منها “في الركن البعيد الهادي”، شنطة سفر وغيرها.

اليوم.. أنغام تحيي حفل ليلة صوت الأرض وهذه تجهيزاته النهائية

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية على أنغام السمسمية

كما ظهر والدها محمد علي سليمان في الخلفية اثناء غنائها أغنية إلا أنا، وسك ترحيب كبير من الحاضرين.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان أكرم حسني، وشيكو، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والإعلامي عمرو أديب.

وكانت قد الفنانة أنغام لحفلها المنتظر في الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يأتي تحت اسم ليلة صوت مصر.

ونشرت أنغام برومو الحفل، وعلقت قائلة: " احتفالية ضخمة في #ليلة_صوت_مصر يوم الجمعة الساعة ٩ مساءً بتوقيت مصر الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات".

وعادت ونشرت برومو آخر للحفل، وعلقت قائلة: "فاضل ٧٢ ساعة على ليلة استثنائية #ليلة صوت مصر بقيادة أوركسترا المايسترو هاني فرحات

وكانت قد نفذت جميع تذاكر الحفل في وقت قياسي وقال حساب بنش مارك: "نفاد جميع تذاكر ليلة صوت مصر في وقت قياسي نشوفكم في الحفلة "، حيث يقام حفل صوت مصر يوم 17 مارس في مسرح ابو بكر سالم بالرياض، وعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الإعلان عن فتح باب حجز تذاكر إضافية لحفل أنغام المنتظر.

 

المملكة العربية السعودية مهرجان السمسمية السعودية الفنان اكرم حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

إيه التهريج دا.. تعليق مثير من إبراهيم فايق بعد تأخر الزمالك بهدفين

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

رسميا.. خالد البلشي نقيبا للصحفيين

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

رحيل فيريرا ضروري..نجم الزمالك يعلق على خسارة الأبيض أمام شباب بلوزداد

مجدي عبد الغني يكشف عن سبب تغيير الشناوي أمام القطن الكاميروني.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد خسارة بلوزداد.. الزمالك يودع إفريقيا وفيريرا يرحل وجهاز فني مصري بديلا

متهورين.. بايدن يتوعد بمحاسبة مديري البنوك المفلسة في أمريكا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

حسين الزياني يكشف تفاصيل إعلان نتيجة نقابة الصحفيين بشكل رسمي وموعدها

من العصر الفرعوني المتأخر.. مصر تسترد 4 قطع أثرية من إيطاليا

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

مرصع بكريستالات.. أحلام تجري تعديلا لإطلالتها بالحلقة الأخيرة من برنامج سعودي أيدول

القلق يؤثر على حياتك كلها.. اكتشف العلاج والأسباب

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ