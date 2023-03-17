صورة لوالدها وأغنية بعد 28 عاما.. تفاصيل حفل أنغام ليلة صوت مصر

أحيت المطربة انغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

وقالت أنغام عن أغنية تقدر على المشوار:"عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف النهاردة، هشوف هتفتكروه معايا ولا لأ.

وقدمت أنغام عددا من الأغاني الشهيرة لها منها “في الركن البعيد الهادي”، شنطة سفر وغيرها.

كما ظهر والدها محمد علي سليمان في الخلفية اثناء غنائها أغنية إلا أنا، وسك ترحيب كبير من الحاضرين.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان أكرم حسني، وشيكو، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والإعلامي عمرو أديب.

وكانت قد الفنانة أنغام لحفلها المنتظر في الرياض في المملكة العربية السعودية والذي يأتي تحت اسم ليلة صوت مصر.

ونشرت أنغام برومو الحفل، وعلقت قائلة: " احتفالية ضخمة في #ليلة_صوت_مصر يوم الجمعة الساعة ٩ مساءً بتوقيت مصر الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات".

وعادت ونشرت برومو آخر للحفل، وعلقت قائلة: "فاضل ٧٢ ساعة على ليلة استثنائية #ليلة صوت مصر بقيادة أوركسترا المايسترو هاني فرحات

وكانت قد نفذت جميع تذاكر الحفل في وقت قياسي وقال حساب بنش مارك: "نفاد جميع تذاكر ليلة صوت مصر في وقت قياسي نشوفكم في الحفلة "، حيث يقام حفل صوت مصر يوم 17 مارس في مسرح ابو بكر سالم بالرياض، وعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الإعلان عن فتح باب حجز تذاكر إضافية لحفل أنغام المنتظر.