امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تتوعد مرتكبي الغش الإلكتروني بعقوبات رادعة

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة ـ جهودها لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تطوير منظومة التأمين والمراقبة

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة متكاملة تشمل تطوير منظومة التأمين والمراقبة، وتطبيق آليات جديدة لتنظيم اللجان الامتحانية، إلى جانب توفير أدوات تدريبية تساعد الطلاب على الاستعداد الأمثل للاختبارات.

وسائل الغش الإلكتروني

في هذا السياق، أكدت الوزارة أن أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات، خاصة عبر وسائل الغش الإلكتروني، ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وعقوبات صارمة.

الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت عملًا مكثفًا لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة وعادلة لجميع الطلاب.

نظام المجمعات الامتحانية

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تطبق للمرة الأولى نظام المجمعات الامتحانية، والذي يقوم على تجميع عدد كبير من اللجان التابعة للإدارة التعليمية داخل مجمع امتحاني واحد، بهدف تعزيز الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية.

إجراءات التأمين داخل اللجان

وأضاف أن هذا النظام يسهم في إحكام السيطرة على سير الامتحانات، ويعزز من إجراءات التأمين داخل اللجان، فضلًا عن تسهيل عمل فرق التفتيش والمتابعة طوال فترة الامتحانات.

تحديث منظومة كاميرات المراقبة

كما أشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان لضمان رصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري.

إجراءات قانونية صارمة

وشدد المتحدث الرسمي على أن إجراءات التفتيش ستكون دقيقة وحازمة، مؤكدًا أن أي محاولة لإدخال الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية إلى اللجان ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحانات لمدة عامين، في إطار مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.

وسيلة فعالة للمراجعة والتدريب

وفيما يتعلق بدعم الطلاب، أوضح زلطة أن الوزارة أتاحت منذ بداية شهر أبريل 10 نماذج استرشادية لكل مادة دراسية، بهدف تعريف الطلاب بطبيعة الامتحانات وشكل الأسئلة، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل وسيلة فعالة للمراجعة والتدريب قبل الامتحانات.

آليات الإجابة الصحيحة

وأشار إلى أن الوزارة حرصت أيضًا على نشر مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح للطلاب خطوات تسجيل البيانات على ورقة البابل شيت، وآليات الإجابة الصحيحة عن الأسئلة المقالية، بما يساعدهم على تجنب الأخطاء الفنية أثناء الامتحان.

وفي ختام تصريحاته، دعا شادي زلطة أولياء الأمور إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات المنظمة أمام اللجان، لتجنب أي تكدسات قد تؤثر على سير الامتحانات.

سهولة حركة الطلاب

كما أكد وجود تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتأمين اللجان ومحيطها، مع تخصيص مداخل ومخارج مستقلة داخل المجمعات الامتحانية لضمان سهولة حركة الطلاب وانسيابية إجراءات الدخول والخروج، مشددًا على أن الوزارة تسخر جميع امكانياتها لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب خلال فترة الامتحانات.