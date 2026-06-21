هدوء حذر جنوب لبنان بانتظار مفاوضات 23 يونيو.. هل تنجح الدبلوماسية في تثبيت وقف النار؟

بعد يومين من أعنف الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى؛ ساد هدوء حذر الجبهة الجنوبية خلال الساعات الماضية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية والغارات الجوية.

ويأتي هذا الهدوء في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجولة الخامسة من المفاوضات المرتقبة في 23 يونيو الجاري، والتي ينظر إليها باعتبارها محطة مفصلية لاختبار فرص الانتقال من التهدئة الهشة إلى مسار أكثر استقرارا.

ورغم توقف الغارات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، فإن الأجواء الميدانية لا تزال مشوبة بالحذر في ظل استمرار التحليق الإسرائيلي فوق عدد من المناطق اللبنانية، فيما يترقب سكان الجنوب ما ستؤول إليه الاتصالات السياسية والدبلوماسية الجارية.

وتخشى الأوساط اللبنانية من أن يبقى الهدوء الحالي مؤقتا وقابلا للانهيار في أي لحظة إذا ما تعثرت الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.

وينتظر أن تشكل الجولة الجديدة من المفاوضات اختبارا جديا لإرادة الأطراف المعنية في تثبيت التهدئة، خصوصا مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين.

وتؤكد مصادر مطلعة أن نجاح هذه الجولة قد يفتح الباب أمام إدراج وقف إطلاق النار بشكل واضح على جدول الأعمال، بما يمهد لمرحلة أكثر استقرارا ويخفف من مخاطر الانزلاق مجددا نحو مواجهة واسعة النطاق تهدد لبنان والمنطقة بأسرها.

كما تكتسب هذه الجولة أهمية إضافية في ظل الترابط بين الساحات الإقليمية، حيث يعتبر عدد من المحللين أن أي تفاهمات محتملة قد تتجاوز الجانب الأمني المباشر لتشمل ترتيبات أوسع تتعلق بخفض التوتر في المنطقة.

وبين رهانات التهدئة ومخاطر التصعيد.. يبقى الجنوب اللبناني معلقا على نتائج المسار الدبلوماسي المنتظر، فيما يواصل سكان القرى الحدودية مواجهة تداعيات الأشهر الطويلة من المواجهات والاعتداءات.