الشتاء مخلصش.. تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم والـ 48 ساعة القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الوقت من العام، نشهد تقلبات جوية عديدة، من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة،

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، أنه متوقع اليوم وغدا نشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 20 درجة مئوية، نتيجة كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع ان تشهد المناطق الساحلية سقوط أمطار، ومن الممكن أن تصل إلى القاهرة الكبرى.

درجة حرارة ما بين 25 و 26 درجة مئوية

وأشارت منار غانم إلى أنه متوقع أن يكون يوم الثلاثاء ونهايات الإسبوع، وبدايات شهر رمضان تشهد استقرار في الأحوال الجوية، وستشهد القاهرة درجة حرارة ما بين 25 و 26 درجة مئوية، ولكن لا بد من الحرص على ارتداء الملابس الشتوية، خلال فترات الليل.