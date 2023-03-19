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رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي سامسونج Galaxy.. اطفئ الواي فاي فورا

تحذير عاجل من جوجل
تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي سامسونج Galaxy

تلقى مالكو أجهزة سامسونج Galaxy تحذيرا عاجلا بعد أن اكتشف الخبراء ثغرة أمنية كبيرة في عدد من الطرز العامة بنظام التشغيل أندرويد، بما في ذلك إصدارات جلاكسي S22 للعام الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، اكتشف فريق الأمان التابع لشركة جوجل Project Zero، ثغرة أمنية خطيرة في أجهزة سامسونج Galaxy، وحثت الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية على اتخاذ إجراءات فورية.

 

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ومن بين 18 ثغرة أمنية تم اكتشافها، أشار فريق Project Zero إلى أن 4 منها تعد من أخطر الثغرات الأمنية، والتي من شأنها أن "تسمح للمهاجم باختراق الهاتف عن بعد" دون التفاعل مع المستخدم.

وفي هذا الهجوم، كل ما يحتاجه مجرم الإنترنت هو رقم هاتف الضحية فقط، وسيتم اختراق هواتفهم دون أن يعرفوا حتى أن هناك شيئا خاطئا يحدث في خلفية الجهاز.

وأوضح البحث التقني تيم ويليس من فريق جوجل Project Zero: "مع محدودية البحث والتطوير الإضافي، نعتقد أن المهاجمين المهرة سيكونون قادرين على إنشاء استغلال تشغيلي سريعا لاختراق الأجهزة المتأثرة بصمت وعن بُعد".

وأشار إلى أن بقية الثغرات الأمنية لم تكن خطيرة، لأنها إما تتطلب من مشغل شبكة الهاتف المحمول الخاص بك للتصرف بشكل ضار أو سيحتاج المتسلل الوصول إلى الجهاز محليا.

وقد تم إبلاغ شركة سامسونج بهذه المشكلة وقالت إنها تعمل على إصلاح الثغرات لأنها تأخذ سلامة العملاء على محمل الجد، وحتى يتم حل المشكلة تماما، إليك كيفية منع المتسللين من اختراق هاتفك

إصدارات جلاكسي S22 ألترا

إليك كيفية إيقاف تشغيل اتصال الواي فاي على هواتف سامسونج

لاحظت جوجل أن المستخدمين الذين يرغبون في حماية أنفسهم من هذه العيوب الأمنية، يجب عليهم الانتقال إلى إعدادات أجهزتهم وإيقاف تشغيل اتصال الواي فاي Wi-Fi، واتصال Voice-over-LTE (VoLTE).

- افتح تطبيق "الإعدادات" Settings على جهازك.
- اضغط على المؤشر بجوار  اتصال الواي فاي Wi-Fi، لإيقاف تشغيل الوظيفة إذا كانت قيد التشغيل.
- اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

فيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة سامسونج Galaxy المتأثرة:

أوضح فريق جوجل أن الأجهزة التي تستخدم معالج Exynos الخاص بشركة سامسونج هي الوحيدة المصابة بالثغرات الأمنية المذكورة، وليس الأجهزة التي تعمل بواسطة معالجات كوالكوم .

وعلى الرغم من أن أحدث هواتف سامسونج الذكية ضمن سلسلة S23، لا تستخدم معالجات Exynos، إلا أن معظم هواتف Galaxy التي تم إطلاقها قبل هذا العام تعمل بهذا الإصادار من المعالجات.

ويتضمن ذلك: هواتف Galaxy S22 و Galaxy M33 و Galaxy M13 و Galaxy M12 و Galaxy A71 و Galaxy A53 و Galaxy A33 و Galaxy A21 و Galaxy A13 و Galaxy A12 و Galaxy A04.

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