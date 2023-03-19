تصل إلى الفصل من الخدمة.. تعديلات جديد على قانون العُمد والمشايخ

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته اليوم، حيث يناقش عددًا من التشريعات المهمة.

ومن تلك القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ.



ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

وتضمنت التعديلات التشريعية التي وافقت عليها لجنة الدفاع القومي، ومن المنتظر عرضها علي الجلسة العامة، إجازة توقيع أحد الجزاءات علي العمد والمشايخ حال التقصير أو الأهمال في القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقوله، وتتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

كما تشمل التعديلات الحرمان من المكافأة لمدد تصل إلي 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولا إلي الفصل من الخدمة.