عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل إلى الفصل من الخدمة.. تعديلات جديد على قانون العُمد والمشايخ

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته اليوم، حيث يناقش عددًا من التشريعات المهمة.

ومن تلك القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

وتضمنت التعديلات التشريعية التي وافقت عليها لجنة الدفاع القومي، ومن المنتظر عرضها علي الجلسة العامة، إجازة توقيع أحد الجزاءات علي العمد والمشايخ حال التقصير أو الأهمال في القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقوله، وتتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

كما تشمل التعديلات الحرمان من المكافأة لمدد تصل إلي 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولا إلي الفصل من الخدمة.

العمد والمشايخ قانون العمد والمشايخ مشروع قانون العمد والمشايخ مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الصيام في أجواء شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان.. وتحذر: "ماحدش يصيف"

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

ترشيحاتنا

الوزراء يستعرض موضوع العولمة الاقتصادية في عدد جديد من مجلته

هبوط مفاجيء في سعر الذهب والجرام يفقد 35 جنيها

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

خالد البلشي: النقابة ستقف وراء الصحفيين المؤقتين وستحمي حقوقهم فى التعيينات

في قلب القدس.. إسرائيليان يحاولان الاعتداء على كنيسة الجثمانية

الكعبة تستعد لاستقبال رمضان 2023.. هنا قبلة الإسلام وملاذ أفئدة المسلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شغله عنده لاختراق المواقع.. تعرف على أول خدعة من روبوت GPT-4 لإنسان

قبل رمضان.. احذر هذه الأكلات تزيد من الحموضة والارتجاع

تدلل علينا.. محمد عبده يطرب جمهوره السعودي في جلسات ليالي الرياض

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ