تصل لـ4.2%.. خبير: مصر تحقق معدلات نمو إيجايبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية|فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله، وتسببت في رفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة بشكل غير مسبوق، إلى جانب تراجع أغلب اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية المتتالية، كونه يعتمد على حزمة من القطاعات الاقتصادية في تكوينه، وبالتالي إذ تعثرت بعض القطاعات في تحقيق النمو تعوضها قطاعات أخرى لذلك نجد المحصلة النهائية تحقق معدلات نمو إيجابية.

وأضاف محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز؛ إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية 4.2% في أول 6 شهور من العام المالي 2022 /2023، منوها إلى أن إيرادات قناة السويس تزداد يومًا بعض يوم نتيجة الحزم التسويقية التي اتخذتها الدولة في ظل تراجع حجم التجارة العالمي.

أوضح أستاذ الاقتصاد؛ أن الدولة المصرية تعمل على عدة قطاعات اقتصادية مثل التشييد والبناء والزراعة عن طريق زيادة الحاصلات الزراعية، إلى جانب قطاع البترول سواء استخراجات أو غاز طبيعي وغيرهم.

وتابع ، إلى أن مصر تحقق معدلاتت نمو إيجايبة رغم الازمات الاقتصادية في معظم دول العالم، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في الحفاظ على الاستثمارات وتدشين المشروعات القومية التي بدورها تساعد في انتعاش الأقتصاد المصري .