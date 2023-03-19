عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل لـ4.2%.. خبير: مصر تحقق معدلات نمو إيجايبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية|فيديو

صدى البلد

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله، وتسببت في رفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة بشكل غير مسبوق، إلى جانب تراجع أغلب اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية المتتالية، كونه يعتمد على حزمة من القطاعات الاقتصادية في تكوينه، وبالتالي إذ تعثرت بعض القطاعات في تحقيق النمو تعوضها قطاعات أخرى لذلك نجد المحصلة النهائية تحقق معدلات نمو إيجابية.

وأضاف محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة   إكسترا نيوز؛ إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية 4.2% في أول 6 شهور من العام المالي 2022 /2023، منوها إلى أن إيرادات قناة السويس تزداد يومًا بعض يوم نتيجة الحزم التسويقية التي اتخذتها الدولة في ظل تراجع حجم التجارة العالمي.

 أوضح أستاذ الاقتصاد؛ أن الدولة المصرية تعمل على عدة قطاعات اقتصادية مثل التشييد والبناء والزراعة عن طريق زيادة الحاصلات الزراعية، إلى جانب قطاع البترول سواء استخراجات أو غاز طبيعي وغيرهم.

وتابع ، إلى أن مصر تحقق معدلاتت نمو إيجايبة رغم الازمات الاقتصادية في معظم دول العالم، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في الحفاظ على الاستثمارات وتدشين المشروعات القومية التي بدورها تساعد في انتعاش الأقتصاد المصري .

الإقتصاد المصرى استثمار التشييد والبناء الحاصلات الزراعية المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الصيام في أجواء شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان.. وتحذر: "ماحدش يصيف"

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

ترشيحاتنا

الوزراء يستعرض موضوع العولمة الاقتصادية في عدد جديد من مجلته

هبوط مفاجيء في سعر الذهب والجرام يفقد 35 جنيها

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

خالد البلشي: النقابة ستقف وراء الصحفيين المؤقتين وستحمي حقوقهم فى التعيينات

في قلب القدس.. إسرائيليان يحاولان الاعتداء على كنيسة الجثمانية

الكعبة تستعد لاستقبال رمضان 2023.. هنا قبلة الإسلام وملاذ أفئدة المسلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شغله عنده لاختراق المواقع.. تعرف على أول خدعة من روبوت GPT-4 لإنسان

قبل رمضان.. احذر هذه الأكلات تزيد من الحموضة والارتجاع

تدلل علينا.. محمد عبده يطرب جمهوره السعودي في جلسات ليالي الرياض

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ