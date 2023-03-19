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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة الغانم رئيسًا.. قرار عاجل للكويت بإبطال انتخابات مجلس الأمة لعام 2022

علم الكويت
علم الكويت

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022.

 

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد بن ناجي، بطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 وبالتالي بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيساً على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته.

وقد نطقت المحكمة الدستورية بالحكم علنًا، وسط حضور طاعنين ومحامين وصحفيين.

 

ووفقًا للصحيفة الكويتية، يعود بذلك المجلس السابق لعام 2020 بقوته ويعتبر قرار حله باطلاً من الناحية القانونية، واستناداً لمنطوق الحكم فإن مرزوق الغانم سيعود رئيسًا وسيعود جميع النواب في المجلس السابق إلى مقاعدهم.

 

وكانت المحكمة الدستورية حجزت الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس، بعد أن تداولت ما جاء في الطعون واستمعت إلى طلبات دفاع الطاعنين، فضلاً عن تمكينهم من الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع الواردة في الجداول والمحاضر الانتخابية.

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