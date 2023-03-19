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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالا بالأم المصرية.. 42 مستشفى تفتح أبوابها للكشف مجانا لمدة 3 أيام

صدى البلد

أعلنت الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن فتح أبواب مستشفياتها ومراكزها الطبية للتشخيص والكشف المجاني للسيدات بدءا من يوم 19 مارس ولمدة 3 أيام. 

وصرح د. أحمد سعفان رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر الخيرية (رابعة سابقا) أن هذه المبادرة والتي تقام للعام الثالث على التوالي تحت رعاية د. نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي هي نتاج للعمل المشترك والتعاون بين 5 جمعيات خيرية يرأسها عدد كبير من الشخصيات العامة مثل وزير الصحة الأسبق د. عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية الإسلامية و د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس جمعية الخلفاء الراشدين ود.د. حسام الخطيب مساعد وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الشرعية بمصر الجديدة. 

وأضاف د. أحمد سعفان أنه من تجربة العام الماضي استقبلنا 19 ألف أم ونظرا للإقبال الكبير فلقد حرصنا هذا العام أن تكون أيام الكشف والتشخيص المجاني 3 أيام بدلا من يومين حيث نستهدف تقديم خدماتنا هذا العام إلى 30 ألف أم من خلال 42 منشأة طبية تابعة للجمعيات الخيرية وموجود في 8 محافظات هي القاهرة الجيرة والقليوبية والغربية والبحيرة والمنوفية والاسماعيلية وأسيوط. 

وسيشارك أمهر الأطباء والاستشاريين من كافة التخصصات في عيادات الكشف المجاني كما سيتم توفير أسعار مخفضة للتحاليل والأشعة والأدوية بدعم ومشاركة العديد من شركات الدواء المصرية بتوفير أدوية ومستحضرات للعديد من الأمراض مثل الضغط والسكر وأمراض الروماتيزم والعيون والسمنة إضافة إلى توفير جلسات للعلاج الطبيعي للأمهات مجانا وذلك في إطار تضامن المجتمع المدني والقطاع الخاص للاحتفال بالأم المصرية.

 

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