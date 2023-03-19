عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.13 % انخفاضا في الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبــر 2022

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـــوم الاحد، البيـانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبـر 2022.  

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

txt

الإحصاء: 5.9% ارتفاعا في قيمة الواردات المصرية خلال عام 2022

txt

الإحصاء: 50.2% ارتفاعاً في قيمة صادرات مصر من الأسمدة خلال 2022

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.10 خلال شهر ديسمبــر2022 (أولـي) مقابل 110.45 خلال شهر نوفمبر2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.13٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: 

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة المستحضــــرات الصـــيدلانيـــة و الكيـــميائيــة و الدوائيـــة127.96 خــــــلال شـــهــــر ديسمبــر 2022 مــقــــارنـــة بشـــهـــر نوفـمـــبـر 2022 حيــــث بلــــغ 123.97 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 3.22٪ وذلـــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق من الأدوية.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المــواد و المنتجـــات الكيمــاويــة 97.32 خــــلال شــهـــر ديسمبــر2022 مقــــارنة بشهـــر نوفمبر2022 حيـث بـلـــــغ 94.52 بنسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 2.96٪ وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســي لصــناعـــة الأجـهــزة الكهربائيــة 111.23 خــــلال شهــر ديسـمبــر2022 مقــارنة بشــهــر نوفمــبر2022 حيــث بلــــغ 120.04 بنسبـة انخـفـاض قدرهــا 7.34٪ وذلك بسبب نقـص المواد الأوليــة لتوقف الاستــيراد من الخــارج.

• بلــغ الرقـم القيـاســي لصـناعة الــورق و منتجــــاته 66.68 خـــلال شهــر ديسمبــر2022 مقارنــة بشــهر نوفمــبر 2022 حيــث بلــغ 76.45 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 12.78٪ وذلك بســبب نقــص المواد الأوليـــة لتوقف الاســتيراد من الخــارج.

الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـــوم إنتاج الصناعات التحويلية النشاط الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

متداول.. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023

هبوط مفاجئ في سعر الذهب والجرام يفقد 35 جنيها

التخطيط القومي يقدم قراءة تحليلية للواقع الاقتصادي والاجتماعي في دول المنطقة العربية

ندوة لـ"المصرى للدراسات الاقتصادية" لمناقشة مشكلات هيئة التنمية الصناعية 

المستورد حلها.. أسعار اللحوم البلدي اليوم في الأسواق

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

برنامج لدعم التكتلات الاقتصادية.. خطوات من الحكومة لزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بتكليفات رئاسية

وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية من مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية

ترشيحاتنا

نقابة القرّاء تهنئ الرئيس بشهر رمضان.. وتعلن صرف 200 جنيه منحة لأصحاب المعاشات

مصطفى حسني لطلاب عين شمس: المسلم بأفعاله وأقواله وأخلاقه

شيء مؤسف .. نبيل الحلفاوي يعلق على تجاوزات الهلال السوداني مع الأهلي

معرض «دكان الفرحة» يفتح أبوابه لرعاية 2000 أسرة في سوهاج |شاهد

مصطفى حسني بندوة جامعة عين شمس: الإيمان بالقدر خيره وشره علاج فعّال للقلق|شاهد

بعد تعادل صن داونز والهلال.. خالد بيومي: قريبا سيكون الرد لعدالة السماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متداول.. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

لن تتوقعها.. تحذير من تخزين الفراخ واللحوم أطول من هذه الفترة

إلهام شاهين تؤدى مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها.. صور

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

فيديو

أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ