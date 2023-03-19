2.13 % انخفاضا في الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبــر 2022

الأحد 19/مارس/2023 - 01:33 م 3/19/2023 1:33:26 PM

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـــوم الاحد، البيـانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبـر 2022.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.10 خلال شهر ديسمبــر2022 (أولـي) مقابل 110.45 خلال شهر نوفمبر2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.13٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة المستحضــــرات الصـــيدلانيـــة و الكيـــميائيــة و الدوائيـــة127.96 خــــــلال شـــهــــر ديسمبــر 2022 مــقــــارنـــة بشـــهـــر نوفـمـــبـر 2022 حيــــث بلــــغ 123.97 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 3.22٪ وذلـــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق من الأدوية.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المــواد و المنتجـــات الكيمــاويــة 97.32 خــــلال شــهـــر ديسمبــر2022 مقــــارنة بشهـــر نوفمبر2022 حيـث بـلـــــغ 94.52 بنسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 2.96٪ وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســي لصــناعـــة الأجـهــزة الكهربائيــة 111.23 خــــلال شهــر ديسـمبــر2022 مقــارنة بشــهــر نوفمــبر2022 حيــث بلــــغ 120.04 بنسبـة انخـفـاض قدرهــا 7.34٪ وذلك بسبب نقـص المواد الأوليــة لتوقف الاستــيراد من الخــارج.

• بلــغ الرقـم القيـاســي لصـناعة الــورق و منتجــــاته 66.68 خـــلال شهــر ديسمبــر2022 مقارنــة بشــهر نوفمــبر 2022 حيــث بلــغ 76.45 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 12.78٪ وذلك بســبب نقــص المواد الأوليـــة لتوقف الاســتيراد من الخــارج.