مصطفى حسني بندوة جامعة عين شمس: الإيمان بالقدر خيره وشره علاج فعّال للقلق|شاهد

الجسد يعمل والقلب يتوكل

شهدت جامعة عين شمس إقبالاً كثيفًا من طلاب الجامعة في ندوة الداعية مصطفي حسني ويأتي ذلك في إطار زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب وحرصاً من جامعة عين شمس علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات الشابة.



قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية والندوات باعتبارها مكملاً للعملية التعليمية لتقديم خريج مميز قادر علي مواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلي أن ممارسة النشاط مكفولة لكافة الطلاب وأن جامعة عين شمس تضم أكبر قاعدة مشاركة في الأنشطة الطلابية .



وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود خلال ندوة الداعية مصطفي حسني بجامعة عين شمس أنه نظرًا لانشغال الداعية مصطفي حسني سوف يتم الرد علي كافة الأسئلة من خلال صفحة أسرة من أجل مصر.

قال الداعية مصطفي حسني خلال ندوة بجامعة عين شمس القلق شعور طبيعى لكى يحفز الإنسان على إنجاز عمله أو دراسته ولكن لابد ألا يزيد على حده الطبيعى حتى لا يتحول إلى قلق مرضى يتطلب اللجوء إلى العلاج النفسي .

وقال الداعية مصطفى حسنى إن علاج القلق هو الإيمان بالقدر خيره وشره مستشهدًا بمقولة الشيخ الشعراوى "الجسد يعمل والقلب يتوكل".

وأشار الداعية مصطفي حسني إلى أن المكتشف من الكون 4% لذلك يجب علي الجميع الرغبة في المعرفة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومن إعداد الدكتور حاتم ربيع - رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية وتنسيق أحمد خالد منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني

الداعية مصطفي حسني