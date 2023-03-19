الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

شهد اللقاء بحث إمكانية التعاون لعقد ورشة عمل مشتركة تجمع كافة الأطراف المعنية لدراسة التكامل في مجال صيانة وبناء السفن بالدول العربية.

خلال اللقاء، أكد الفريق اسامة ربيع على أهمية تضافر جهود كافة أطراف المجمتع الملاحي العربي للنهوض بصناعات وأنشطة النقل البحري عربيا، بما يمكن معه مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها صناعة النقل البحري في الآونة الأخيرة.

ورحب الفريق ربيع بإطلاق منصة مشتركة لخلق مجال للتعاون بين الشركات والمؤسسات العربية العاملة في قطاع النقل البحري وما يتيحه التعاون من تبادل الخبرات في مجالات إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية المختلفة وتقديم الخدمات اللوجيستية وغيرها من الأنشطة المتعلقة.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع هيئة قناة السويس في عدة مجالات انطلاقا من الدور الرائد لقناة السويس على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي وما تتمتع به قناة السويس من خبرات متراكمة يمكنها من لعب دور فعال نحو تحقيق التكامل العربي في صناعة النقل البحري.

وأوضح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن التعاون مع قناة السويس يمتد ليشمل دراسة التعاون علميا من خلال المعاهد الفنية التابعة للأكاديمية واستثمار التعاون لصقل الخبرات وتطوير المهارات والقدرات التي يتمتع بها طلاب المدارس الفنية التابعة للهيئة( الأبرانتيه)وفقا لمتطلبات السوق.



