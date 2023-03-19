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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

براءة هبة قطب .. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

هبة قطب
هبة قطب

قررت محكمة جنح العجوزة الحكم ببراءة الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية فى قضية الإهانة للرجال المصري عندما قالت أنه لايكون لطيفا إلا فى الحرام 

وأثارت هذه القضية جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا بين من يعد حديث الدكتورة هبة قطب عن الرجال أمر عاديا وأنها لاتقصد الإهانة وبين من اعتبارها اتهام خطير ويجب معاقبتها عليه 

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وقد عادت حالة الجدل من جديد بعد براءة الدكتورة هبة قطب فى قضية إهانة الرجل المصري ، وفى السطور التالية نعرض لكم أهم المعلومات غير المعروفة عن الدكتورة هبة قطب 

  • بداية الدكتورة هبة قطب كانت فى الفن حيث تعلمت الغناء فى معهد الموسيقى العربية
  • زوج الدكتورة هبة قطب هو طبيب العيون الدكتور هشام عادل ولايعترض على عملها وارائها على السوشيال ميديا وشجعها على الاستمرار فى دراسة الصحة الجنسية لأنها مجال تثقيفي مهم.
  • أثناء دراسة هبة قطب بالجامعة حصلت في عام 1990 على جائزة أفضل مطربة
  • بداية شهرة الدكتورة هبة قطب كانت عند ظهورها فى الإعلام للتحدث عن موضوعات العلاقات الأسرية والزوجية
  • حصلت هبة قطب عن دكتوراة فى مجال علوم العلاقات الزوجية من خلال ماورد عنها فى الإسلام من فلوريدا
  • ولدت الدكتورة  هبة قطب  فى  19 سبتمبر 1967

هبة قطب مع عائلتها
هبة قطب مع عائلتها
هبة قطب الدكتورة هبة قطب معلومات عن هبة قطب معلومات عن الدكتورة هبة قطب إهانة الرجل المصرى

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