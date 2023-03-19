براءة هبة قطب .. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

قررت محكمة جنح العجوزة الحكم ببراءة الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية فى قضية الإهانة للرجال المصري عندما قالت أنه لايكون لطيفا إلا فى الحرام

وأثارت هذه القضية جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا بين من يعد حديث الدكتورة هبة قطب عن الرجال أمر عاديا وأنها لاتقصد الإهانة وبين من اعتبارها اتهام خطير ويجب معاقبتها عليه

وقد عادت حالة الجدل من جديد بعد براءة الدكتورة هبة قطب فى قضية إهانة الرجل المصري ، وفى السطور التالية نعرض لكم أهم المعلومات غير المعروفة عن الدكتورة هبة قطب

بداية الدكتورة هبة قطب كانت فى الفن حيث تعلمت الغناء فى معهد الموسيقى العربية

زوج الدكتورة هبة قطب هو طبيب العيون الدكتور هشام عادل ولايعترض على عملها وارائها على السوشيال ميديا وشجعها على الاستمرار فى دراسة الصحة الجنسية لأنها مجال تثقيفي مهم.

أثناء دراسة هبة قطب بالجامعة حصلت في عام 1990 على جائزة أفضل مطربة

بداية شهرة الدكتورة هبة قطب كانت عند ظهورها فى الإعلام للتحدث عن موضوعات العلاقات الأسرية والزوجية

حصلت هبة قطب عن دكتوراة فى مجال علوم العلاقات الزوجية من خلال ماورد عنها فى الإسلام من فلوريدا

ولدت الدكتورة هبة قطب فى 19 سبتمبر 1967