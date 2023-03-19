الشرطة العراقي يُطيح بمدرب الزمالك السابق.. تفاصيل

أصدر نادي الشرطة العراقي، بيانًا رسميًا، يعلن به إقالة مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وقال نادي الشرطة العراقي في بيان رسمي: “تقدم إدارة نادي الشرطة شكرها وتقديرها إلى مدرب فريق كرة القدم في النادي مؤمن سليمان لما قدمه من جهد خلال توليه قيادة الفريق في الموسم الماضي، ونيله اللقب والمرحلة الأولى من الموسم الحالي، وتتمنى له التوفيقَ في مشواره المقبل”.

وأضاف: “سيقود الجهاز التدريبي المساعد لمؤمن سليمان الفريق فيما تبقى من الموسم”.

وتوج مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق، بالدوري العراقي والسوبر مع فريق الشرطة خلال الموسم الماضي.

الشرطة يتصدر الدوري العراقي

يُذكر أن الشرطة العراقي يتصدر جدول ترتيب الدوري في الوقت الحالي برصيد 42 نقطة.