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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتكبد خسائر طائلة بسبب خفض سقف أسعار النفط الروسي

النفط الروسي
النفط الروسي

قامت دول مجموعة السبع وأستراليا بالحد من صادرات الخام الروسية، مع إجراء مراجعة كل شهرين لإبقائها أقل من معيار وكالة الطاقة الدولية بنسبة 5 في المائة، وكجزء من العقوبات المفروضة على روسيا ، حيث دخل الحد الأقصى لسعر برميل النفط الروسي البالغ 60 دولارًا حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي ، جنبًا إلى جنب مع حظر الصادرات المنقولة بحراً.

وقال سيرجي كولوبانوف، نائب رئيس قسم قطاعي الوقود والطاقة في المركز المركزي للبحوث الاستراتيجية ، إنه سيكون غير مربح للولايات المتحدة إذا تم تعديل سقف أسعار النفط الروسي نزولاً ، لأن هذه الآلية تؤثر أيضًا على أسعار المنتجين الأمريكيين.

ركز كولوبانوف على الخطط التي وضعتها مجموعة الدول السبع (G7) هذا الشهر لإعادة تقييم الحد الأقصى لسعر النفط الروسي البالغ 60 دولارًا للبرميل والذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2002 ، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي إعادة معايرة.

وقال “حتى قبل فرض السقف ، كانت الشركات الروسية قادرة على الانتقال إلى أسواق جديدة بشكل رئيسي من خلال توفير الخصومات، وهذا الإغراق القسري ، الذي اشتد بعد تطبيق السقف وكان له تأثير هبوطي على أسعار النفط العالمية الإجمالية”.

وأوضح كولوبانوف أن الشراء من روسيا كان أكثر ربحية من التعامل مع التكاليف المرتفعة للموردين الآخرين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة قسم اقتصاديات مجمع الوقود والطاقة بالمركز المركزي للبحوث الاستراتيجية.

وأضاف أن البحث عن طرق لنقل النفط من روسيا بخلاف البحر - بعد حظر الاتحاد الأوروبي على الصادرات المنقولة بحرا - أدى إلى ارتفاع تكاليف نقل المواد الخام في العالم ، مما أضر بشكل أكبر بالعائدات المحتملة للمنتجين.

وفي وقت سابق من مارس، قالت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية ، إليزابيث روزنبرغ ، إن دول مجموعة السبع تعتزم مراجعة سقف أسعار النفط الروسي في وقت لاحق من الشهر. 

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض الدول ، مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا ، تقترح خفضه من 60 دولارًا إلى 51.45 دولارًا للبرميل. 

ومع ذلك ، أشارت التقارير إلى أن دول مجموعة السبع ، ولا سيما الولايات المتحدة ، لم تؤيد تغيير سقف أسعار النفط الروسي.

في الوقت نفسه ، وفقًا لكولوبانوف ، فإن الدول التي هي الآن أكثر نشاطًا لصالح خفض سقف أسعار النفط ليست دولًا منتجة للنفط ، وتصريحاتها 'ذات طبيعة شعبوية إلى درجة عالية'.

بعد أن شنت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، أطلق ما يسمى بالغرب الجماعي حملة عقوبات كاسحة ضد موسكو. بحثًا نشطًا عن طرق للحد من عائدات روسيا المتعلقة بالطاقة ، لا سيما من النفط والغاز ، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً في ديسمبر 2022 على النفط الخام الروسي. 

وإلى جانب دول مجموعة السبع وأستراليا ، وافقت كتلة الاتحاد الأوروبي على حد أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارًا للبرميل ، على أن تتم مراجعته كل شهرين حتى يظل عند 5 في المائة أقل من معيار وكالة الطاقة الدولية.

وبعد ذلك، وافقت بروكسل على اقتراح المفوضية الأوروبية بسقف 100 دولار للبرميل لوقود الديزل الروسي، و 45 دولارًا للبرميل للمنتجات المخفضة مثل زيت الوقود ، مع دخول الإجراء حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023. 

العقوبات التي تضر بالنفس جاء ذلك في وقت ترتفع فيه أسعار الديزل حيث تكافح أوروبا لتأمين الواردات من مصادر بديلة.

ورداً على القيود ، حظرت موسكو توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية إذا كان العقد ينص بشكل مباشر أو غير مباشر على حد أقصى للسعر ، تماشياً مع مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في الوقت نفسه ، يسمح المرسوم الرئاسي بإمكانية إصدار تصاريح خاصة ، وفي أواخر ديسمبر ، حذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من أن الحدود القصوى لأسعار النفط والغاز غير مقبولة لروسيا ، وأن البلاد لن توافق أبدًا على تدمير أسعار السوق. .

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